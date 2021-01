Geraer unterstützt junges Unternehmer-Team

Gera/Bad Köstritz. Ein Beitrag in unserer Zeitung über das Start-up Unternehmen Philex Protein aus Bad Köstritz weckte die Aufmerksamkeit von Stefan Lantzsch. Er ist Geschäftsführer der Hygienemarkt24 GmbH in Gera.

Es wurde berichtet, wie zwei 20-Jährige Backmischungen für proteinhaltige Snacks produzieren. Ihr Erspartes und ihr Herzblut in die im Juli vergangenen Jahres gegründete Firma stecken, um ihr Erzeugnis auf dem Markt zu etablieren. „Das hat mich ungeheuer beeindruckt und an meine Anfangszeit in der Selbstständigkeit erinnert. Ich war von meiner Idee überzeugt, die Bank nicht. Deshalb gab es kein Geld“, erzählt Stefan Lantzsch.

Anschubfinanzierung für Rohstoffe, Verpackungen und Vertriebsaktivitäten

„Die beiden Jungen sind top engagiert, haben Unternehmergeist und ein komplettes Produkt entwickelt, von dem sie absolut überzeugt sind. Ich natürlich auch, habe es selbst probiert“, schwärmt er. Noch kurz vor dem Jahreswechsel kontaktierte er Philipp Weiler und Alexander Seliger. Beide zeigten sich überrascht von der unerwarteten Hilfe. Nach einigen Gesprächen stand bereits im Januar fest, der erfahrene Unternehmer unterstützt die Jungunternehmer mit einer Anschubfinanzierung unter anderem für Rohstoffe, für Verpackungen und Vertriebsaktivitäten im Lebensmitteleinzelhandel, sowie mit seinem Know-how und seinem Netzwerk.

Am Freitag brachte Stefan Lantzsch die dringend benötige Becherversiegelungsmaschine in die Firma nach Bad Köstritz. „Die brauchen wir für unser neues Produkt. Das Protein-Porridge ist als eine To-Go-Variante erhältlich und nach vielem Ausprobieren in unserer Experimentier-Küche seit 18. Januar auf dem Markt“, freut sich Philipp Weiler. „Unsere verschiedenen Backmischungen erhalten ein neues Design, damit sie noch ansprechender in den Regalen aussehen. Unter anderem werden sie in einem Einzelhandelsgeschäft in Gera-Lusan zu haben sein.

Noch wirft das Geschäft nicht genug ab, um vom Verkauf zu leben. Deshalb haben sich die beiden Männer einen Job gesucht und stecken das Geld in ihre Firma. Lantzsch, Weiler und Seliger sind vom Erfolg überzeugt.