Geraer Verbraucherberatung: Betrug mit Erotikdienstleistungen steigt

„Im vergangenen Jahr hatten wir 1199 Beratungen, davon 230 persönlich, 930 per Telefon und 39 per Mail“, blickt Torsten Künzel zurück. Zusammen mit Axel Ladda, dem Experten für Finanzen und Versicherungen, ist er Ansprechpartner bei der Verbraucherzentrale in Gera. „Mit Corona stiegen die Anfragen“, sagt der studierte Jurist. „Alles, was ausgefallen ist und wo die Bürger in Vorkasse gehen mussten, stand vorn an. Dazu zählten Reiserecht, Verträge mit Fitnessstudios oder abgesagte Veranstaltungen.“

Touristikunternehmen wollten nicht zahlen

Verbraucher wollten zum Beispiel wissen, wie sie bei kostenlosen Reisestornierungen ihr Geld erhalten. „Manche Touristikunternehmen, egal ob kleine oder große, ließen es darauf ankommen und wollten einfach nicht zahlen.“ Am meisten ärgerte sich Künzel über den Veranstalter einer Russlandreise. Obwohl es eine offizielle Warnung für das Land gab, „sicherte dieser sogar schriftlich zu, den Trip stattfinden zu lassen, um noch die ausstehende Restzahlung des Kunden zu kassieren.“ Für Torsten Künzel war das der dreisteste Fall.

Aufsehen erregte die einseitige Kündigung der Prämienverträge durch die Sparkasse Altenburger Land. Sie bot Anlass zu extrem viel Beratung bei Axel Ladda.

Dauerbrenner seien untergeschobene Verträge für Zeitschriften bei Werbeanrufen oder die Gewinnankündigung, für deren angebliche Ausschüttung eine Überweisung oder der Kauf eines Gutscheins bei Amazon fällig ist. Künzel mahnt, sich auf kein Gespräch einzulassen und sofort den Hörer aufzulegen. Mittlerweile seien die Anrufer sehr gut geschult und haben oft ein Leichtes, ihr Ziel zu erreichen. Haustürgeschäfte wurden längst in die Telekommunikation verlegt.

Betrügerischer Trick: angeblich in Anspruch genommene „Erotikdienstleistungen“

Und noch auf eine andere perfide Masche macht der Verbraucherschützer aufmerksam. Ahnungslose erhalten Post vom Absender Telstar, einer angeblichen Firma aus Tschechien. Im Brief steckt eine Rechnung für angeblich in Anspruch genommene „Erotikdienstleistungen“ oder angeblichen „Service für Erwachsene.“ 90 Euro werden verlangt. „Um eventuell Streit mit dem Ehepartner zu vermeiden, zahlen manche“, weiß Künzel und schmunzelt. Darauf bauen die Betrüger.

Vorsicht sei auch bei Online-Partnervermittlungen oder bei Inseraten für Freizeitclubs geboten. Letztere spielen mit dem Alleinsein Älterer. Da wird schnell ein Jahresbeitrag von bis zu 3000 Euro fällig.

Junge Generation fällt eher auf Betrüger im Internet herein

„Die Jüngeren lassen sich von Betrügern mehr im Internet überrumpeln und die Senioren im persönlichen Gespräch. Eine gesunde Skepsis ist immer angebracht, um in keine Falle zu tappen“, so der Verbraucherschützer.

Geöffnet hat die Verbraucherzentrale nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung: Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr, Mittwoch 12 bis 18 Uhr in der Humboldtstraße 14, 07545 Gera, Telefon 0365/8310110.