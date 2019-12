Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Wochenmarkt bis Weihnachten auf dem Zschochernplatz

Der Geraer Wochenmarkt ist zur Zeit des Märchenmarktes auf den Zschochernplatz umgezogen. Natürlich bieten die vertretenen Markthändler auch hier ihr gewohntes Sortiment an. Stammkundin Silvia Köhn (li.) hat am Dienstag bei „Eierfrau“ Heike Schell ihren gewohnten Einkauf erledigt. Dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr und samstags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr freuen sich die Betreiber der Marktstände auf ihren Besuch.