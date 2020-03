Inhaberin Barbara Leonhardt mit einem Zwerghamster und Ara Lukas in ihrer Zoohandlung in Gera-Lusan.

Geraer Zoohandlung wirbt für echten Hamsterkauf

Hamsterkäufe sind in diesen Tagen ja eher unpopulär. Vor allem Toilettenpapier war wegen der Unsitte oft vergriffen. Ganz anders im Zoohaus von Barbara Leonhardt in Lusan. Hier sind Hamsterkäufe ausdrücklich erwünscht, man kann sogar zwischen Zwerg- und Goldhamster wählen. Für einsame Wohnungshüter in Corona-Zeiten vielleicht eine gute Gesellschaft. Im Jahr 1996 hat sie den Familienbetrieb von ihren Eltern übernommen. Genausolange begleitet sie ihr Maskottchen, Ara Lukas, das natürlich unverkäuflich ist.