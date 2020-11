Wie eine Geraerin unter dem Psychoterror ihres Mannes leiden musste

2311 Fälle von häuslicher Gewalt wurden im Jahr 2019 von der Thüringer Polizei erfasst. Die Opfer waren zwischen 18 und 59 Jahren alt, drei Viertel davon Frauen. In Gera wurden 210 Fälle angezeigt. Zum Internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen!“ am gestrigen Mittwoch machten unter anderem das Geraer Netzwerk gegen häusliche Gewalt, der Weiße Ring, die Frauen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, das Frauenhaus und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gera mit einer Aktion auf dem Markt auf das Problem und auf Hilfsangebote aufmerksam.

Nach Morddrohungen und Stalking zurück ins Leben gefunden

Gewalt gegenüber Frauen hat viele Gesichter. Sie kann sich in körperlichen Angriffen, sexuellen Übergriffen, in Beleidigungen oder Einschüchterungen zeigen. Eine junge Frau aus Gera erlebte Ende vergangenen Jahres Psychoterror, als die Liebe zerbrach. Sie wollte die Lügen und Demütigungen des Partners nicht mehr ertragen. Nach der Trennung brach eine schreckliche Zeit an. „Ich bekam Morddrohungen. Er hat mich gestalkt.“ Ihre Stimme zittert beim Erzählen.

Trotz polizeilicher Verfügung habe er nicht aufgehört. Bei einer Bekannten kam die Frau mehrere Wochen unter, getraute sich nicht mehr allein raus. Fuhr mit Messer zum Einkaufen in andere Städte. Todesangst beherrschte den Alltag. Als die Polizei der jungen Frau den Kontakt zum Weißen Ring gab, fand sie Schritt um Schritt ins normale Leben zurück. „Ich erfuhr große seelische Hilfe, auch finanzielle.“

Wie unabdingbar Beratung und Unterstützung für Betroffene sind, darauf verwies am Mittwoch mit Nachdruck Kathrin Engel von der Interventionsstelle GeSa mit Sitz in Gera. In diesem Jahr waren es hier bereits 81 Frauen und acht Männer, die unter anderem zu ihren zivil- und strafrechtlichen und den psychosozialen Möglichkeiten zum Gewaltschutz beraten wurden.

119 Kinder und Jugendliche erlebten Gewalt zu Hause mit

Gleichzeitig wurden 119 Kinder und Jugendliche aus Gera und Umgebung erfasst, die die Gewalt zu Hause miterleben mussten. Davon waren 65 Kinder im Kleinkind- und Vorschulalter. Seit September 2020 gibt es in der Stadt für diese Mädchen und Jungen ein altersgerechtes Angebot. Es heißt das Projekt „Sag‘s weiter“.

Kathrin Engel forderte am Aktionstag für die benötigten Frauenhäuser und Fachberatungsstellen eine angemessenen Ausstattung mit Personal und Sachmitteln. „Deutschlandweit sind diese Schutz- und Hilfsstrukturen chronisch unterfinanziert. Wer in Gera ambulante Fachberatung wegen häuslicher Gewalt benötigt, muss erst einmal im Frauenhaus anrufen.“ Das sei eine viel zu hohe Schwelle. Eine Liste von Beratungs- und Hilfsangebote kann per E-Mail unter Gleichstellungsbeauftragte@gera.de bestellt werden. Als digitales Plakat ist sie in den Gera Arcaden eingespielt und für ein breites Publikum veröffentlicht.