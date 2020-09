Geraerin ist jüngste geprüfte Rettungshundeführerin beim ASB

Gera/Chemnitz. Am Sonnabend war Leona Strauß Prüfungsbeste in Chemnitz.

Am Samstag bestand die 17-jährige Leona Strauß mit ihrem Hund Luna in Chemnitz die Rettungshundeprüfung in der Sparte Flächensuche. Damit ist sie beim Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland die jüngste geprüfte Rettungshundeführerin. Darüber informiert der Regionalverband Ostthüringen.

Seit Gründung des ASB Rettungshundezuges Ostthüringen im Jahr 2010 sei sie an der Seite ihres Vaters, Staffelleiter Dirk Strauß, mit der Rettungshundestaffel unterwegs, ob beim Training oder zu Vorführungen und Seminaren. 2013 bekam sie mit Luna ihren ersten eigenen Hund. Seitdem trainierte sie fleißig auf die schwere Prüfung hin. Als Beste von sieben Prüflingen schnitt sie ab.

Bis zum 18. Geburtstag wird sie die Rettungshundestaffel als Einsatzhelfer in der Vermisstensuche unterstützen. Mit Volljährigkeit darf sie dann selbst mit ihrem Hund zum Einsatz.