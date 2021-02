Gera. Die Geraer Abstrichstelle für Corona-Tests befindet sich ab Mittwoch in der Amthorstraße 11, im Gebäude des Baudezernats. In der Panndorfhalle werde das Impfzentrum für Ostthüringen eingerichtet.

Die Abstrichstelle für Corona-Tests des Geraer Gesundheitsamtes ist ab dem 17. Februar in der Amthorstraße 11 zu finden, da in der Panndorfhalle, in der bisher die Abstriche durchgeführt wurden, das Impfzentrum für Ostthüringen eingerichtet werden soll. Nach wie vor gilt: Auch in der Amthorstraße 11 werden nur die Personen getestet, die vom Gesundheitsamt einen Termin erhalten.

Das könnte Sie auch interessieren: