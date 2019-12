Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geras Baudezernentin hat neuen Job in Göttingen

Ob die Entscheidung überraschend kam, darüber kann nur spekuliert werden. Die Stadt Göttingen (Niedersachsen) bekommt eine neue Baudezernentin. Sie heißt Claudia Baumgartner und übt gegenwärtig dieses Amt in Gera aus. Dass sie künftig mit dieser Aufgabe betraut wird, beschloss am Freitagabend, 13. Dezember, der Göttinger Stadtrat mehrheitlich auf seiner Sitzung. Wie es hieß, habe der Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler die 49-Jährige vorgeschlagen. Es gab 24 Bewerber, drei gelangten in die engere Auswahl. Claudia Baumgartner wird ihren Dienst am 1. März nächsten Jahres antreten. Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb äußerte sich am Sonntag auf Anfrage nicht zu dieser Situation. Er werde heute mit Frau Baumgartner ein persönliches Gespräch führen.

Am 22. April 2015 war die gebürtige Münchnern in Gera im zweiten Wahlgang mit 24 Stimmen vom Stadtrat gewählt worden. Damit trat sie die Nachfolge von Ramon Miller an. Warum sich Baumgartner zum Weggang entschloss, ist offiziell nicht bekannt. Ulrich Porst (Fraktionsvorsitzender der Bürgerschaft) bedauerte gestern ihren Rückzug. „Schade, dass sie vor den Verhältnissen in der Stadtverwaltung kapituliert hat. Jetzt muss Gera wieder jemand Neues suchen.“