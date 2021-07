Geras beste Schulabsolventen

Kristina Telesch (links) hat ihren Realschulabschluss an der Bieblacher Schule mit der Bestnote 1,0 gemacht. Adina Dix (2.v.li.) war die Jahrgangsbeste an der Freien Waldorfschule.

Gera. 34 Schüler wurden bei Festveranstaltung der Stadt Gera im Rathaussaal ausgezeichnet.

Von insgesamt 1135 Prüflinge an den städtischen und freien Schulen in Gera wurden die besten Absolventen am Ende eines nicht einfachen Schuljahres in einer Feierstunde im Rathaussaal gewürdigt. Die 34 Ausgezeichneten einte ein Notenschnitt von mindestens 2,0.

Die Leiterin des Jugendamtes, Birgit Klemm, gratulierte den Schülern und überreichte die Ehrenurkunden des Oberbürgermeisters: „Die Pandemie hat den Schulrhythmus komplett durcheinander gebracht. Dass die heute ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler unter diesen erschwerten Lernbedingungen solch herausragende Leistungen erbracht haben, ist absolut bemerkenswert und verdient höchste Wertschätzung.“ Unter den Ausgezeichneten waren acht Schülerinnen und Schüler mit einem Notendurchschnitt von 1,0, weitere 15 der Jahrgangsbesten hatten einen Durchschnitt von 1,1 bis 1,5.

Mit ihren tollen Abschlüssen, so Klemm, stünden den ausgezeichneten Schülern viele Türen offen. „Für unsere Stadt wünsche ich mir, dass viele von ihnen in Gera bleiben und mit ihrem Können die Stadt bereichern oder nach einem Ausflug in die weite Welt in ihre Heimat zurückkehren“.

Neben der Ehrung der Jahrgangsbesten wurde auch in diesem Jahr wieder der von Wiese-Stiftungspreisvergeben. Die Auszeichnung erhielten Paula Zigann, Lena Koch, Patrick Süß und Kristina Telesch. Sie haben den jeweils besten Schulabschluss erzielt. Neben der Vergabe der Preise für die besten Schulabschlüsse fördert die von-Wiese-Stiftung seit mehreren Jahren die Veranstaltung zur Ehrung der besten Schülerinnen und Schüler der Stadt Gera.

Die Jahrgangsbesten:

Lena Koch (Zabel-Gymnasium)

Paula Zigann (Rutheneum)

Linda Charlotte Mentzel (Liebe-Gymnasium)

Lena-Fabienne Franke (IGS)

Jane Kühnemuth (Regelschule Otto Dix)

Anna Meister, Klara Böhm,

Niclas Nowatzek

(alle Debschwitzer Schule)

Leon Güttner

(Regelschule Die Vierte)

Tobias Taudte (Ostschule)

Kristina Telesch, Patrick Süß (Bieblacher Schule)

Adina Dix (Freie Waldorfschule)

Anika Böhme

(Förderzentrum am Brahmetal)

SBBS Wirtschaft/Verwaltung: Salome Steinke (Abitur), Hanna Sophie Jentsch, Hannes Klakow (beide Fachhochschulreife),

Marcel Kogel (Berufsfachschule Realschulabschluss),

Jalaleiddin Abbasi (Berufsvorbereitendes Jahr Hauptschulabschluss)



SBBS Technik: Florian Modrach, Elias Kaufmann, Til Weber (alle Fachhochschulreife), Maximilian Sänger (Berufsfachschule Realschulabschluss), Leon-Dennis Jeuken (BVJ Hauptschulabschluss)



SBBS Gesundheit, Soziales, Sozialpädagogik: Vanessa Pritza, Emily Barth (beide Fachhochschulreife), Wioletta Nalepa (Berufsfachschule Realschulabschluss), Joanna Maria Florek (BVJ Hauptschulabschluss)

Bildungswerk für Gesundheits- und Sozialberufe: Michelle Georg, Antonia Seidel, Melissa Schrehardt (alle Fachhochschulreife)

Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales: Anja Schneider (Fachhochschulreife)

Semper Höhere Berufsfachschule für Gestaltung und Informatik: Ronja Bauer (Fachhochschulreife)

Grundig Akademie Freie Gemeinschaftsschule: Lara Böhme (Realschulabschluss)