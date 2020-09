Geras Friedhöfe gehören zum immateriellen Weltkulturerbe

Gera. Die Stadt beteiligte sich an der bundesweiten Aktion „Friedhöfe auszeichnen“ und dem Tag des Friedhofs am Sonntag.

Stellvertretend für die insgesamt 13 Friedhöfe der Stadt Gera steht der Südfriedhof in Debschwitz jetzt im Zeichen des immateriellen Kulturerbes Friedhofskultur. Matthias Mittenzwey, Leiter des Amtes für Stadtgrün, brachte zusammen mit Mitarbeitern der Friedhofsverwaltung am Freitag ein Schild am Haupteingang des Friedhofs an. Es weist auf die Bedeutung der Friedhofskultur hin.