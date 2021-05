Geras Hauptpost am Montagnachmittag geschlossen

Gera. Die Hauptpost in der Geraer Schloßstraße ist am Nachmittag geschlossen. Das ist der Grund.

Am heutigen Montag, den 17. Mai 2021, führt der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank in Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg eine Betriebsversammlung durch. Darüber informiert die Postbank in einer Pressemitteilung. Deshalb ändern sich an diesem Tag die Öffnungszeiten auch für die Hauptpost in der Geraer Schloßstraße 26. Hier bleibt die Filiale in der Zeit von 14.30 bis 18.30 Uhr geschlossen.

Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen regulär. Laut Postbank habe man mit Aushängen frühzeitig über Schließungen, Ersatzfilialen, veränderte Öffnungszeiten und den Zugang zu den Postfachanlagen informiert. Die Postbank bedauere diese Serviceeinschränkung und bittet um Verständnis. Wie andere Unternehmen auch, sei sie gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung lege der Betriebsrat fest. Die Postbank habe darauf keinen Einfluss, heißt es.