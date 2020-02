Geras Seniorenbeirat will Hoheit über Vorsitz zurück

Gera hat noch immer keinen Seniorenbeauftragten und der Seniorenbeirat keinen vom Stadtrat bestätigten Vorsitzenden. Das ist das Ergebnis der Stadtratsabstimmung vom 19. Dezember 2019. Damals wurde für beide Funktionen der Stellvertreterposten gewählt. Günter Domkowsky hat diese bis 2024 in Personalunion inne.

Zwei Geraer Fraktionen erklären ihre Unterstützung

Jetzt im Februar erklärte die Fraktion der AfD, dass für sie „die Unterstützung des Geraer Seniorenbeirates außer Frage“ stehe. Zuvor hatte sich im Januar die Linksfraktion öffentlich hinter den Seniorenbeirat gestellt.

Bei der geheimen Wahl im Dezember hatte die vorab vom Seniorenbeirat Gera einstimmig gewählte Vorsitzende Hannelore Hauschild nicht die Mehrheit der Stadtratsmitglieder erhalten. Damit darf sie nach gültiger Satzung weder Beiratsvorsitzende noch Geras Seniorenbeauftragte sein.

„Wo ist das Problem?“, fragt Bettina Etzrodt für die AfD-Fraktion in der Pressemitteilung. „Sollte eine Wahl nicht zustande kommen, müsste der Seniorenbeirat erneut einen Vorschlag unterbreiten“, zitiert sie aus der Beschlussvorlage. Der Seniorenbeirat aber will die Hoheit über den Vorsitz zurück und einen anderen Weg gehen. Er beantragte in einem Brief vom 31. Januar 2020 an den Oberbürgermeister die Änderung der Seniorenmitwirkungssatzung, wie sie seit dem 16. Juni 2014 in Kraft ist. „Wir wollen eine Funktionstrennung zwischen Seniorenbeirat und Seniorenbeauftragten“, erklärt Günter Domkowsky, „so wie es im Gesetz steht“. Bisher heißt es in der Geraer Satzung: „Der Vorsitzende des Seniorenbeirates ist gleichzeitig der Seniorenbeauftragte der Stadt Gera“.

Hannelore Hauschild: Bislang keine Kritik gehört

Abgelehnt hatten zuvor der Seniorenbeirat die Neuwahl eines Vorsitzenden durch seine Mitglieder und Hannelore Hauschild eine erneute Wahl als Seniorenbeauftragte. „Der Seniorenbeirat ist nach wir vor der Meinung, weil ich von 26 Vertretern aus 22 Organisationen gewählt bin, hätte der Stadtrat diese Wahl nur bestätigen sollen“, sagt Hannelore Hauschild. Sie verstehe die Ablehnung vor allem deshalb nicht, „weil es bislang keine Kritik an unserer Arbeit gab“, sagt sie. „Das ist traurig, nicht nur für mich persönlich“, meint sie. Auch für den Ruf der Stadt sei es nicht förderlich. Gera habe 1990 als erste Stadt in Thüringen einen Seniorenbeauftragten gehabt. „Wir waren der Meinung, für unsere Stadt in unserer Größe braucht es keine zwei Personen, die an einer Aufgabe arbeiten“, erklärt Hannelore Hauschild. In Landkreisen sei diese Arbeitsteilung dagegen praktikabel.

Landesseniorenrat: Beschlusslage überdenken

Auf die Frage, ob die AfD-Fraktion Hannelore Hauschild deshalb nicht wählte, weil sie im Vorjahr für ein SPD-Mandat zur Landtagswahl kandidiert hatte, erklärt Bettina Etzrodt, dass es sich um eine geheime Wahl gehandelt habe und weiter: „Wir hatten in der Fraktion keinen Konsens zu dieser Abstimmung“. Vielmehr sehe die Fraktion „die Autorität des Geraer Stadtrates in Frage gestellt“, weil der Geschäftsführer des Landesseniorenrates Thüringen, Jan Steinhaußen, in seinem Brief vom 10. Januar 2020 an alle Fraktionen des Geraer Stadtrates empfiehlt „die Beschlusslage zu überdenken“. Im Interesse der Älteren von Gera empfehle er, Frau Hauschild, die seit 2015 zudem Vorsitzende des Landesseniorenrates Thüringen ist, für das Amt der Seniorenbeauftragten der Stadt Gera vorzusehen, schreibt Steinhaußen.

„Es ist keine Demokratie mehr, wenn solange gewählt werden soll, bis das Ergebnis bestimmten Interessengruppen oder Parteien passt“, kommentiert die AfD-Fraktion in ihrer Mitteilung diesen Brief.

Satzungsänderung ist voraussichtlich im April Thema

Der nun vorgeschlagenen Satzungsänderung sei am 30. Januar eine Beratung mit Fraktionsvorsitzenden voraus gegangen. Der Einladung an alle, so Domkowsky, wären die Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und Für Gera sowie eine Vertreterin der Linken und damit nur die Hälfte der Stadtratsfraktionen gefolgt. Über die Änderung der Satzung entscheidet der Stadtrat. Voraussichtlich am 2. April soll das Thema auf der Tagesordnung stehen.