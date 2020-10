Geras städtische Freizeiteinrichtungen bleiben zu

Gera. Ab 2. November bleiben auch in Gera Freizeiteinrichtungen zu.

Bundesweit gelten ab Montag neue Maßnahmen zum Schutz vor der weiteren sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, gilt insbesondere für Einrichtungen der Stadt ab 2. November Folgendes: Der Thüringer Waldzoo wird für die Öffentlichkeit geschlossen. Es finden keine Veranstaltungen, Kindergeburtstage und kein Streichelzoo statt.

Das Hofwiesenbad Gera ist für den öffentlichen Betrieb und damit für den Freizeit- und Amateursport zu. Offen dagegen bleibt es für den Schwimmunterricht der Schulen. Die Schulsporthallen und Sportstätten stehen für den Schulsport weiter zur Verfügung. Für den Freizeit- und Amateursport bleiben diese ab 2. November bis auf Widerruf geschlossen. Eine Ausnahme bildet zur Versorgung von lebenden Tieren das Reitstadion Gera-Milbitz.

Das Kultur- und Kongresszentrum und das Comma werden für den Veranstaltungsbetrieb geschlossen. Veranstaltungen werden verschoben oder abgesagt. Das gilt ebenso für die Museen

Die Stadtverwaltung Gera bittet alle Veranstalter, ihre geplanten Veranstaltungen für den Monat November unverzüglich abzusagen. Die Stadtverwaltung bittet um Unterstützung für diese Maßnahmen und weiterhin um die Einhaltung der wichtigen Hygieneregeln nach dem AHA-L-Prinzip: Abstand halten, Hygieneschutz beachten, Alltagsmaske tragen und lüften.

Dazu der Bürgermeister und Leiter des Krisenstabes, Kurt Dannenberg: „Den hohen Anstieg der Infektionszahlen, auch in unserer Stadt Gera, betrachte ich mit großer Sorge. Zum Schutz von Leben und für den Erhalt unseres Gesundheitssystems müssen wir in den kommenden Wochen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Kauf nehmen. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Bitte minimieren auch Sie Ihre Kontakte und halten Sie die Hygiene-Regeln ein.“

Weitergehende Informationen für die Bevölkerung geben: die Bürgerhotline der Stadtverwaltung Gera: 0365 / 838 3526, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr und die Unternehmenshotline der Stadtverwaltung Gera: 0365 / 838 – 1212, Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr.