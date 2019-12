Gesamtleiter des Geraer Silvesterlaufs sieht Strecke als Herausforderung

Mit seinen 40 Jahren hat Remo Reichel vom 1. SV Gera den Geraer Silvesterlauf aus vielen Perspektiven erlebt. Viermal gewann der Wahl-Weimarer auf der elf Kilometer langen Strecke. Zwischen 2004 und 2006 gelang ihm sogar ein Hattrick. 2011 landete er seinen letzten Erfolg. Zu seinen Lieblingsläufen gehörte der letzte Lauf des Jahres allerdings nie.

Herausforderung Berglauf

„Ganz ehrlich, ich hasse die Strecke, weil ich keine Bergläufer bin. Ich musste mich immer durchkämpfen. Wenn ich an den Start gegangen bin, dann wollte ich natürlich möglichst weit vorn landen. Hätte der Silvesterlauf ein flacheres Profil gehabt, hätte ich wahrscheinlich öfter ganz oben auf dem Podest gestanden“, so Remo Reichel, der eigentlich von der Bahn kommt und Distanzen bevorzugt, die nicht länger als fünf Kilometer sind. Seinen letzten Silvesterlauf bestritt er 2014 und wurde Zweiter hinter dem Zwötzener Triathleten Theodor Popp.

Amt des Gesamtleiters übernommen

Nur ein Jahr später übernahm er das Amt des Gesamtleiters und durfte sich in dieser Funktion zuletzt 2018 über 1023 Teilnehmer freuen. „Bei der 50. Jubiläumsauflage des Geraer Silvesterlaufs am 28. Dezember dürfen es gern noch ein paar mehr sein“, sagt Remo Reichel. Derzeit seien etwa 250 Anmeldungen eingegangen. „Oft melden sich erst am letzten Tag 30 Prozent der Läufer an“, sagt der 40-Jährige. Einen eigenen Start zieht er nicht in Betracht, obwohl er noch bei der Senioren-Europameisterschaft im September in Venedig seine Klasse unter Beweis stellte. „Selbst wenn ich über vier Kilometer laufen würde, stände ich eine halbe Stunde nicht zur Verfügung. In dieser Zeit kann im Wettkampfbüro zu viel passieren“, sagt er.

Favorit über 20 Kilometer

Sebastian Harz vom SV Hermsdorf sieht er als Favorit über die 20 Kilometer. Für einen neuen Streckenrekord steht übrigens ein Kugelgrill bereit. Die erstmals zu verteilende Finisher-Medaille gibt es für alle Wertungsläufer, die die vier, elf oder 20 Kilometer absolvieren. 1000 davon liegen bereit.