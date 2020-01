Marita Poser hat sich am Mittwoch (22.01.2020) mit der Geschichte der Geschichtswerkstatt Gera-Lusan beschäftigt.

Die Tafeln geben Einblick in die vielfältigen kulturellen Angebote des beliebten Treffpunkts in dem Geraer Wohngebiet.

Geschichte der Geschichtswerkstatt Gera-Lusan

In der Bibliothek Gera ist bis Ende Februar eine kleine Ausstellung zu sehen, die anlässlich des zehnjährigen Bestehen der Geschichtswerkstatt Gera-Lusan realisiert wurde. Die Tafeln geben Einblick in die vielfältigen Angebote des beliebten Treffpunkts. Beispielsweise Buchlesungen oder Bildvorträge mit dem Schwerpunkt Regionalgeschichte. Marita Poser vom Literaturclub des Bibliotheksfördervereins hat sich am Mittwoch mit der Geschichte der Geschichtswerkstatt beschäftigt.