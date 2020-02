Gestank in Weida: Neue Auflagen an die Lederwerke

Er hat hörbar Mühe, die Emotion im Zaum zu halten, aber es gelingt ihm. Man fühle sich schon ein Stück weit gegängelt vom Landratsamt Greiz und als alleiniger Schuldiger für den Geruch in Weida abgestempelt , sagt Jasper Schalkwijk von den Lederwerken in Weida. „Aber wir arbeiten dran und versuchen, das zu tun, was wir tun können und müssen, um die vorgegebenen Parameter einzuhalten.“

Es geht um eine neuerliche Auflage, die die Lohngerberei „Pro Tannery“ im Zuge der Geruchsproblematik in der Stadt zu erfüllen hat. Bis Ende April muss die Betreiberin der Gerberei Abluftreinigungseinrichtungen nach dem Stand der Technik an der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlage planen und baulich umzusetzen.

Dazu sei das Unternehmen zur Verringerung der Geruchsbelastungen vom Landratsamt Greiz aufgefordert worden. Das geht aus einem Schreiben des Landratsamtes hervor, das Weidas Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend verlas.

Aktuellen Stand in derWeidaer Stadtratsitzung vorgestellt

Dabei handelte es sich um eine von ihm für die Öffentlichkeit erbetene Zusammenfassung eines Treffens der Weidaer „Arbeitsgruppe Geruch“ mit Mitarbeitern des Umweltamtes am 20. Februar. In dem Schreiben wird festgestellt, dass aus Sicht des Landratsamtes die im Mai 2019 vorgestellten Ergebnisse der Geruchs-Rasterbegehung sowie Emissionsmessungen in der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlage belegen würden, „dass die in der Stadt Weida regelmäßig auftretenden Gerüche dem Anlagenbetrieb der ortsansässigen Gerberei, unter anderem der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlage, zuzurechnen sind“.

Gleichwohl seien bei dem Treffen durch die Untere Wasserbehörde ausführlich die regelmäßig erforderlichen Wartungstätigkeiten des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal an der öffentlichen Kanalisation mit seinen verschiedenen Bauwerken und deren Überwachung erläutert worden. „Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse geht das Landratsamt Greiz davon aus, dass kein Zusammenhang zwischen der Geruchsproblematik und dem Betrieb des öffentlichen Kanalnetzes besteht“, heißt es in dem Schreiben aus Greiz.

„Über den Verband redet scheinbar keiner mehr“, bedauert Jasper Schalkwijk und spielt darauf an, dass der Zweckverband für einige vom Gestank geplagte Weidaer als mögliche Quelle nach wie in Frage kommt. Unabhängig davon und trotz sehr ambitionierter Zeitvorgaben der Behörde arbeite man an der Umsetzung der Auflage. „Die Biofilteranlage ist bestellt“, sagt er. Es ist nicht die erste Auflage für die Firma im Zusammenhang mit dem Geruch und er gibt zu bedenken, dass bei alledem auch das Kerngeschäft weitergehen muss.