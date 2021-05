Gesundheitsamt Gera verschickt Nachweis an Genesene

Gera. Von Corona genesene und geimpfte Menschen brauchen laut Geraer Stadtverwaltung bereits ab Donnerstag keinen negativen Schnelltest mehr vorlegen.

Wie die Stadtverwaltung Gera informiert, treten am Donnerstag, 6. Mai mit einer neuen Corona-Verordnung des Landes neue Regeln in Kraft. Unter anderem würden demnach vollständig geimpfte und von einer Corona-Infektion genesene Personen mit Menschen gleichgestellt werden, die einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen müssen – beispielsweise für den Besuch beim Frisör oder im Geraer Tierpark.

Das heißt es müsse entweder nachgewiesen werden, dass Personen vollständig geimpft wurden und die letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt – aktuell durch den Impfausweis. Oder es müsse nachgewiesen werden, das die Person genesen ist und ihr positiver PCR-Test mindestens 28 Tage, maximal jedoch sechs Monate zurück liegt. Dieser Nachweis, dass man als genesen im Sinne der genannten Regelungen gilt, werde in der kommenden Woche vom Gesundheitsamt den Geraern in Form einer Bescheinigung zugeschickt, bei denen seit 4. November eine Infektion mit dem Coronavirus mittels PCR-Test festgestellt wurde.

Übergangsweise soll auch der Quarantänebescheid von positiv getesteten Personen als Nachweis gelten. Außerdem zählen die Vorlage des Labor-Befundes oder ein ärztliches Attest, erklärt die Stadtverwaltung.

„Bisher sind die Möglichkeiten, Dienstleistungen oder Freizeitangebote in Anspruch zu nehmen aufgrund der hohen Geraer Inzidenz begrenzt“, heißt es: „Der Tierpark darf besucht werden, ebenso können vereinzelte körpernahe Dienstleistungen beim Frisör oder bei der Fußpflege in Anspruch genommen werden. Sobald die 7-Tages-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 150 fällt, ist Terminshopping wieder möglich.“ Aktuell liegt die Inzidenz in der Stadt Gera bei 266,3.