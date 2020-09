Glasfaser-Anschluss für 203 Geraer Unternehmen

Der Düsseldorfer Konzern Vodafone plant laut Pressemitteilung den Ausbau seines Glasfasernetzes in vier Geraer Gewerbegebieten: Leibnizstraße, Keplerstraße, Tinzer Straße und Langenberg. Insgesamt sollen hier 203 Unternehmen vom neuen Anschluss profitieren und mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden.

Voraussetzung für den mehrere Millionen teuren Ausbau sei es, dass sich genügend Unternehmen für einen Glasfaser-Anschluss von Vodafone entscheiden. Der Konzern habe alle beteiligten Firmen vor Ort mit persönlichem Anschreiben über die Vorvermarktung informiert, die noch bis 6. November läuft. Sollte die Nachfrage ausreichend groß ausfallen, könne der Ausbau noch in diesem Jahr starten.

Wettbewerbsvorteile für den Mittelstand

Der Anschluss an das Glasfasernetz sei für Mittelständler die Chance auf zehnfach schnelleres Internet, als es mit VDSL-Anschlüssen möglich ist. Bisher hätten sich diesen Wettbewerbsvorteil nur Großkonzerne leisten können.

In den kommenden fünf Jahren würden sich die im Festnetz transportierten Datenmengen versiebenfachen, wofür DSL nicht mehr ausreiche. Um dann mithalten zu können, bräuchten auch kleinere Betriebe eine zukunftssichere Infrastruktur, die Wachstum ermögliche und Arbeitsplätze sichere.

Beim geplanten Ausbau will der Düsseldorfer Konzern auf FTTB („Fiber to the building“, deutsch: Glasfaser bis zum Gebäude) setzen. Das bedeutet, dass jedes Gebäude mit einer Glasfaserleitung an die Verteilerstationen angeschlossen wird und die Bandbreite nicht mit anderen Unternehmen geteilt werden muss. Gegenüber Kupferleitungen sei diese Variante zudem weniger störanfällig und könne bei Bedarf auf die Übertragung mehrerer Gigabit pro Sekunde erhöht werden.

Laut Nils Reif, Vertriebsleiter von Vodafone, biete ein Glasfaseranschluss mit schnellen Up- und Downloadgeschwindigkeiten auch die ideale Voraussetzung, um Möglichkeiten für das Arbeiten im Homeoffice zu schaffen, die gerade in Corona-Zeiten von immer mehr Arbeitnehmern erwartet würden.