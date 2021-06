Großeinsatz in Gera: Mann droht ins Wehr zu treiben

Gera Eine Zeuge schlägt Alarm.

Ein Zeuge informierte am Mittwochabend gegen 21:20 Uhr die Polizei. Er bemerkte einen offensichtlich betrunkenen Mann, wie dieser im Bereich der Südstraße in Gera ins Wasser der Elster sprang und in Richtung des dortigen Wehres zu treiben schien.

Neben mehreren Polizeistreifen kamen auch Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz um nach dem Mann zu suchen. Nur kurze Zeit später kletterte der leicht alkoholisierte Herr selbstständig aus dem Wasser. Es stellte sich heraus, dass der 45-Jährige nur aus Spaß ins Wasser sprang um sich scheinbarer abzukühlen. In Gefahr sah er sich zu keiner Zeit.

