Die Diätassistentinnen Christin Bergner (li.) und Doreen Koch stellen bis zum 6. März der Belegschaft und den Patienten in der Mittagspause den Nutri Score vor.

Gera. Im Rahmen der Adipositas-Aktionswoche wird in der Kantine des Geraer SRH-Wald-Klinikums die Probe aufs Exempel gemacht und nach Nutri-Score gekocht.

Grünes A und rotes E für Orientierung auf den ersten Blick

Bewusster als sonst hat die Belegschaft des SRH Wald-Klinikums Gera in dieser Woche die Qual der Wahl in ihrer Kantine. Was darf’s zum Mittag sein? Tafelspitz mit Meerrettichsauce und Klößen?Süßkartoffelpommes mit Avocadodip und Weißkrautsalat? Zürcher Geschnetzeltes mit Spätzle oder Falafel Frikadelle mit Rohkost? Seelachs paniert oder unpaniert? Die Diätassistentinnen Christin Bergner und Doreen Koch nehmen die aktuelle Adipositas-Aktionswoche im Haus zum Anlass, um den „Nutri Score“ vorzustellen und zu testen: Eine Woche lang kocht die Kantine entsprechend dieser Nährwertkennzeichnung nach Ampelfarben.

Von grünem A bis rotes E

„Beim Nutri Score geht es um den Energie- und Nährwert-Gehalt wie Natrium, Fettsäuren, Eiweiße und Zucker. Er berücksichtigt positive Inhaltsstoffe genauso wie weniger positiv bewertete Nährstoffe. Beides kann gegeneinander aufgerechnet werden. Eine Bewertungsskala von grünem A, gesund, bis rotem E, eher ungesund, gibt schließlich Auskunft über die Zusammensetzung eines Produkts“, erklärt Christin Bergner.

„Überraschend bei unseren Berechnungen war beispielsweise, dass einige Lebensmittel, bei denen wir es gar nicht gedacht hätten, auf A oder B landen. Andere wiederum rutschten erstaunlicherweise in der Bewertungsskala nach hinten“, berichtet Doreen Koch. „Am Ende macht es jedoch die Mischung“, zieht Christin Bergner das Fazit.

Die Meinung, dass gesunde Kost aufwendiger in der Zubereitung und teurer sei, können die beiden Diätassistentinnen entkräften. „Im Gegenteil. Dämpfe ich Gemüse nur, brauche ich weniger Zeit. Mit einer Sauce Hollandaise oder brauner Butter dauert es länger. Zudem schlägt beides mit weniger positiven Nährstoffen zu Buche“, so Koch. „Außerdem“, ergänzt ihre Kollegin, „kann ich für den Gegenwert der zwei, drei Euro eines Fertigprodukts, das oft nur für eine Person und Mahlzeit reicht, viel mehr Gemüse kaufen. Dieses reicht dann sogar noch für mehrere Tage.“

„Durchwachsen“ lautet nach den ersten zwei Tagen Kantinen-Test das Fazit der Diätassistentinnen. Ein Teil der Mitarbeiter habe schon das ungesunde Angebot bevorzugt. „Vielen schmeckt beispielsweise panierter Seelachs einfach besser als unpanierter“, so Doreen Koch. „Wichtig für uns ist aber vor allem, dass jeder darüber nachdenkt und sich vielleicht nach zwei ungesunden Gerichten am dritten Tag für die gesündere Kost entscheidet. Oder, dass er künftig bewusster beim Einkauf im Supermarkt auf die Lebensmittelampel achtet. Vielleicht greift er dann schneller zum Fruchtjoghurt mit dem B statt dem D, ohne lange auf die Zutatenliste schauen zu müssen“, so Christin Bergner.

Lebensmittelampel ab Sommer

Denn: Die Lebensmittelampel kommt im Sommer 2020 in Deutschland. Damit können Verbraucher beim ersten Blick auf die Verpackung erkennen, wie gesund ein Lebensmittel oder Gericht ist. Oberarzt Daniel Luderer vom Adipositaszentrum würde diese Kennzeichnungs-Empfehlung begrüßen: „Allein schon, um in der Bevölkerung das Bewusstsein zu schärfen: Wie ernähre ich mich selbst eigentlich. Gesund oder weniger gesund? Zudem ist die Ernährung als Energielieferant für uns im Adipositaszentrum ein wichtiger Ansatzpunkt, um das Übergewicht zu beeinflussen.“

Kommt die Nutri-Score-Aktion im SRH Wald-Klinikum gut an, könnten sich die beiden Diätassistenten durchaus eine Fortsetzung vorstellen.