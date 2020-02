Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gruppendynamik beim Geraer Powertriathlon

Bereits drei Monate vor dem 26. Geraer Powertriathlon am 16./17. Mai liegen den Organisatoren 13 Meldungen für die Firmenstaffeln vor. Vorjahressieger Team Askion ist ebenso wieder dabei wie die Trios vom Bike House Weiser, von Gera-Web, der IKK classic, von air-be-c, von Carqueville, der Diakonie Thüringen und von Kaeser Kompressoren. Gleich drei Mannschaften schickt die Cetoni GmbH aus Korbußen ins Rennen. Zwei Vertretungen hat auch die Handwerkskammer für Ostthüringen angekündigt.

Pressesprecher Andre Kühne erklärt: „Wir sind schon beim Gera Beach dabei gewesen, was eine sehr positive Resonanz in unserem Haus gefunden hat. Auch jetzt haben wir schnell die sechs Mitarbeiter für die beiden Firmenstaffeln zusammenbekommen. Neben dem positiven Effekt der Gesundheitsförderung steht für uns auch das Teambuilding im Vordergrund.“

Kleine Unternehmen zum Mitmachen ansprechen

Überhaupt will die Handwerkskammer die kleinen Unternehmen ansprechen, beim Power-Triathlon aktiv mit dabei zu sein. Selbst hat man ein reines Frauen- und ein Männer-Team formiert. Kathrin Vogelgesang wird sich Mitte Mai für die 500 Meter ins Wasser begeben. „Vor 25 Jahren bin ich das letzte Mal aktiv geschwommen. Ich habe mich über die Zusage gefreut und auch gleich einen netten Kollegen zum Training gefunden. Jetzt geht es jeden Sonnabend gemeinsam mit der Familie zum Schwimmtraining“, verrät Kathrin Vogelgesang. Auf dem Rad wird sie von Diana Junker abgelöst: „Das ist ein tolles Teambuilding. Jetzt sitzen wir nicht nur im Büro zusammen, sondern machen auch noch Sport. Das erweitert den Horizont und ist für uns eine gute Gelegenheit, das Handwerk und seine Möglichkeiten bekannter zu machen.“ Nach der 20 Kilometer-Raddistanz wird Madlen Röhler die Staffel nach fünf Kilometern ins Ziel laufen. „Wir sind schon ein gutes Team. Der Triathlon passt zu uns“, sagt sie.

Für die Männer der Handwerkskammer gehen Matthias Werner, Michel Geinitz und Torsten Scheiding in dieser Reihenfolge an den Start. Matthias Werner ist sonst Fußballer bei OTG und an der Ossel mit mehr als 1300 Einsätzen Rekordspieler des Vereins aus der Ostvorstadt. Beim Triathlon eröffnet er die Firmenstaffel mit dem Schwimmen. „Ich kann nur Brust schwimmen. Das ist ein Handicap. Aber es sind ja noch ein paar Wochen Zeit. Vielleicht kann ich noch auf Kraul umstellen“, erzählt er ehrgeizig. „Der olympische Gedanke reicht mir nicht. Schließlich will man immer so schnell wie möglich und damit auch weit vorn sein“, meint er. „Eine Trainingszeit im Hofwiesenbad wird sich schon finden lassen“, sichert ihm Stefan Würfel zu.

200 Helfer sind für die Veranstaltung erforderlich

Der Geschäftsführer von Gera-web zeichnet mit seinem IT-Unternehmen für die Firmenstaffeln im Rahmen des Power-Triathlons verantwortlich. Acht Jahre lang war er Gesamtleiter der Veranstaltung, ehe er 2018 den Staffelstab weitergab. Freudig verrät er eine Veränderung in der Ausschreibung. „In diesem Jahr wird es auch möglich sein, die Firmenstaffeln mit Familienmitgliedern aufzufüllen. Das soll zu einer größeren Teilnehmerzahl führen“, erklärt Stefan Würfel die Neuerung. Mit seiner Familie wird er mit gutem Beispiel vorangehen, selbst in einem Dreier-Team unterwegs sein.

Ziel sind 48 teilnehmende Firmenstaffeln. Ein gewisses Risiko bleibt. „Die Gruppendynamik ist gewollt. Natürlich wollen wir nicht, dass sich die Unternehmen drei Profis einkaufen. Das widerspricht dem Sinn des Wettkampfs. Aber da passen wir schon auf“, so der Gera-web-Geschäftsführer. Die Schirmherrschaft für den 26. Geraer Powertriathlon hat Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) übernommen. „Der Powertriathlon hat eine überregionale Strahlkraft und gehört zu den größten Sportereignissen der Stadt. Er zeichnet sich durch eine hohe Professionalität in Sachen Organisation aus. Da steckt viel Herzblut und Leidenschaft drin. Es werden Maßstäbe gesetzt“, erklärt das Stadtoberhaupt sein Engagement.

Um die 200 Helfer sind erforderlich, um vom TSV 1880 Zwötzen federführend gestaltete zweitägige Veranstaltung organisatorisch abzusichern. Viele Starter kommen aus der Berliner Raum. Die Hotels sind gut gefüllt an jenem Wochenende. Gut 1100 Teilnehmer waren im Vorjahr aktiv mit dabei. Mit einem Mehr an Firmenstaffeln könnte diese Zahl in diesem Jahr nochmals verbessert werden.