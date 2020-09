GVB-Aufsichtsratschef akzeptiert Vermittler nicht

„Sie als Vermittler werde ich nur schwerlich akzeptieren können“, sagte Nils Fröhlich, Fraktionschef der Grünen im Geraer Stadtrat und Aufsichtsratsvorsitzender der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH und Zwölf-Bahnen-Verfechter, in der Hauptausschusssitzung am Montag zu Ulrich Porst (Bürgerschaft).

Jener plädiert für sechs neue Bahnen und hatte in der Vorwoche zum Straßenbahnkauf ein Gespräch mit Frank Roßner (SPD), Präsident des Landesverwaltungsamtes. Porst wollte, dass mit einem Termin in kleiner Runde vor dem 7. Oktober die Voraussetzung geschaffen wird, sechs Bahnen noch 2020 auszuschreiben.

Bis Montag blieb Porsts am 26. August an die Fraktionschefs und den Oberbürgermeister gestellte Frage zu einem solchen Termin unbeantwortet und auch auf seinen Vorschlag vom 13. August, dass sich zunächst die Geraer Seite berät, fehlt jegliche Reaktion.

Fröhlich meinte, es hänge von der Bereitschaft ab, aufeinander zuzugehen. Linke-Fraktionschef Andreas Schubert will bei dem „Vermittlungsversuch“ alle Fraktionen vertreten sehen. Das will auch Norbert Hein (Die Liberalen). In dem zuvor vom Ausschuss abgelehnten Dringlichkeitsantrag von CDU, AfD, Bürgerschaft und Für Gera, dass der Oberbürgermeister mit der „schnellstmögliche Beschaffung von 6 notwendigen barrierefreien Straßenbahnen“ beauftragt wird, sieht Schubert „genau das Gegenteil“ dessen, was am 7. Oktober erreicht werden soll.