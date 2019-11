Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hakenkreuz-Schmiererei - Erneut Auto aufgebrochen - Tür eingetreten

Zeugen zu Hakenkreuz-Schmiererei gesucht

Unbekannte Täter schmierten am Sonntag in der Zeit von 12 Uhr bis 15.30 Uhr zwei Hakenkreuze mit roter Farbe auf den Gehweg bzw. an die Hauswand eines leerstehenden Hauses in der Wiesestraße und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die weiterführenden Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465.

Betrunken gestoppt

Die 29-jährige Fahrerin eines VW wurde am Freitagabend gegen 23 Uhr von Polizeibeamten in der Vogtlandstraße kontrolliert. Dabei zeigte ein Atemalkoholtest über 1,3 Promille an. Die Weiterfahrt wurde folglich unterbunden, der Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Hauseingangstür eingetreten

Sonntagabend gegen 21 Uhr kamen Polizeibeamte in der Franz-Stephan-Straße zum Einsatz. Dort trat aus noch ungeklärter Ursache ein 29-jähriger Mann die Glasscheibe einer Hauseingangstür ein und verursachte so Sachschaden. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Erneut in Auto eingebrochen

Erneut verzeichnete die Geraer Polizei den Einbruch in ein abgestelltes Fahrzeug. Demnach schlugen bislang unbekannte Täter am 10. November in der Zeit von 14:15 Uhr bis 14:31 Uhr die Seitenscheibe eines in der Debschwitzer Straße abgestellten Opel ein. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter einen darin befindlichen Rucksack und entkamen unerkannt.

Bei den Ermittlungen bittet die Polizei Gera um Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0. Zusätzlich verweist die Polizei noch einmal darauf: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. Nehmen sie Ihre Wertsachen beim Verlassen des Fahrzeuges mit! Bieten sie dem Täter keine Gelegenheit in Ihr Fahrzeug einzubrechen. Ein Fahrzeug ist kein Tresor.

Einbruch in Jagdhütte

Eine mitten im Wald stehende Jagdhütte zwischen Wernsdorf und Cretzschwitz war offenbar Ziel unbekannter Täter. Im Zeitraum vom 29. Oktober - bis 8. November verschafften sich diese gewaltsam Zutritt zur Hütte und stahlen darauf diverse Werkzeuge sowie eine Gasflasche. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche zum Tatgeschehen bzw. zu den Tätern Angaben machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.