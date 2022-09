Halbzeit bei Interkultureller Woche in Gera

Gera. Veranstaltungen noch bis zum 7. Oktober

Peter Michaelis

Unter den Motto „Wir sind Bieblach – offen geht“ haben Deutscher Familienverband, Diakonie Ostthüringen, Verbraucherzentrale Thüringen und Imbiss und Supermarkt „Damaskus“ um das Stadtteilbüro Bieblach in die Schwarzburgstraße eingeladen. Khetam Sharout, Inhaberin des syrischen Lebensmittelgeschäfts, hat ein multikulturelles Programm mit Musik, Gesang und Rezitationen aus Syrien, Afghanistan, Somalia und Deutschland organisiert. Am Stand der Verbraucherzentrale (Foto) konnte man seine Geschicklichkeit im Zielwurf testen. Bei einer weiteren Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Woche laden am Freitag (30. September) der Imam und der Verein Moschee Gera ab 13.20 Uhr zum Tag der offenen Moschee am Sachsenplatz ein. Dabei können die Gäste die Räumlichkeiten anschauen und am traditionellen Freitagsgebet teilnehmen.