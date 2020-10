Haltestelle am Puschkinplatz erhielt den Zusatz „Bibliothek“

Seit wenigen Tagen trägt die Haltestelle am Puschkinplatz für die Straßenbahnlinie 1 den Zusatz: Bibliothek. „Wir dachten, es wäre wunderbar, wenn diese Haltestelle auch den Namen unseres Hauses bekommt. Schließlich befindet sie sich unmittelbar an unserer Einrichtung und die Fahrgäste sehen direkt auf die Kinderbibliothek“, berichtete Bibliotheksleiter Rainer Schmidt. Er freute sich, dass dieses Ansinnen bei der Stadt und dem Geraer Verkehrsbetrieb auf offene Ohren getroffen war. Pünktlich zum 100. Jubiläum der Geraer Stadt- und Regionalbibliothek wurde der Wunsch erfüllt. Der Zusatz Bibliothek taucht ebenfalls in den Haltestellen-Ansagen der Bahnlinie auf.

Am Dienstag beging die städtische Einrichtung ihr Jubiläum mit einer kleinen Feierstunde. Vertreter der Stadt, der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken und des Deutschen Bibliotheksverbandes Thüringen würdigten die Geraer Stadt- und Regionalbibliothek als eine lebendige Wissens- und Kultureinrichtung. Sozialdezernentin Sandra Wanzar zitierte den römischen Philosophen Marcus Tullius Cicero: „Wenn du einen Garten und dazu eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen“. Ein Satz, der in der Pandemie-Zeit kaum treffender sein könnte.

„Ich finde, dass die Geraer Bibliothek eine der innovativsten ist, die aus ganz wenig ganz viel machen. So oft ich hier bin, so oft gibt es im Haus etwas Neues und ich denke wow, wie toll. Mit der Kraft des Fördervereins, des Leiters und der Mitarbeiter gelingt dieser Einrichtung fast das Unmögliche“, so Sabine Brunner, Leiterin der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen. Viele Aktivitäten rund um den 100. Geburtstag mussten aufgrund der Pandemie neu gedacht oder verschoben werden. Noch bis 30. Oktober ist die Ausstellung „pure Lust am Lesen“ mit Lese(r)fotos zu sehen. Vitrinen im Foyer zeigen 100 Lesezeichen aus zurückgegebenen Büchern.