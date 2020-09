Handwerksberufe in Gera testen

Beim Ausbildungsevent der Handwerkskammer für Ostthüringen in der Bildungsstätte Gera-Aga darf selbst gefahren werden. Der Weidaer Max Eisel, Teilnehmer im Vorjahr, springt begeistert aus dem Traktor. Felix Frank (rechts), damals noch Lehrling zum Land- und Baumaschinenmechatroniker in der Firma Laremo Langenwetzendorf, hatte ihn auf der Probe-Fahrt in Aga begleitet.

Was passt zu mir? Was will ich nicht? Welche Karrieremöglichkeiten bietet meine Berufsentscheidung? Und wo kann ich mich ausprobieren? Um all diese Fragen zu beantworten, veranstaltet die Handwerkskammer für Ostthüringen in Zusammenarbeit mit Innungen und Handwerksunternehmen in der Region zum 4. Mal ein großes Ausbildungsevent genau am bundesweiten „Tag des Handwerks“.