Handwerkskammer-Ehrenpräsident Klaus Nützel zum Gewerberat berufen

Der Ehrenpräsident der Handwerkskammer für Ostthüringen, Klaus Nützel, wurde in Anerkennung und Würdigung seiner besonderen Verdienste um das Handwerk in Ostthüringen zum Gewerberat des Ostthüringer Handwerks berufen.

Die entsprechende Urkunde überreichte ihm der Vorsitzende der Gewerberäte, Bäckermeister Wolfgang Laudenbach, im Rahmen einer Veranstaltung des Vereins Ostthüringer Gewerberäte. Damit gibt es jetzt in Ostthüringen zwölf Gewerberäte.

Zum Gewerberat werden verdienstvolle Handwerker berufen, die ihre umfangreichen Erfahrungen an andere Handwerker weitergeben und die Arbeit im Handwerk auf ehrenamtlichem Gebiet unterstützen. Als Tischler und Diplom-Ingenieur für Holztechnik übernahm Klaus Nützel 1976 den Betrieb seines Vaters Reinhard Nützel. Bis heute führt er das Unternehmen mit viel Herzblut und unternehmerischem Geschick. Mit der Berufung zum Gewerberat soll aber vor allem sein herausragendes ehrenamtliches Engagement über viele Jahrzehnte gewürdigt werden. Sein Einsatz für das Handwerk im Ehrenamt begann 1982 als Vorsitzender der Einkaufs- und Liefergenossenschaft Holz Zeulenroda sowie ab 1983 außerdem als Vorsitzender des Fachbeirates Holz und Mitglied im Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer des Bezirkes Gera. Besonders hohen Stellenwert nimmt sein Engagement in der Zeit der Wiedervereinigung ein. Hier war Klaus Nützel Vorreiter und hat den Weg zu demokratischen Strukturen im ostdeutschen Handwerk geebnet. Insbesondere auch mit seiner Federführung bei der Errichtung des Berufsbildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer für Ostthüringen hat Nützel Maßstäbe gesetzt. Ihm sei es zu verdanken, dass bis zum heutigen Tag in den drei Bildungsstätten in Gera, Rudolstadt und Zeulenroda der Berufsnachwuchs auf höchstem Niveau eine Aus- und Weiterbildung erfährt, die ihresgleichen sucht.

