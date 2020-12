Haus einer dreiköpfigen Familie nach Kellerbrand aktuell nicht bewohnbar

Zu einem Kellerbrand in einer Doppelhaushälfte Am Zoitzberg in Gera mussten am Sonntagvormittag gegen 9.20 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausrücken.

Bereits vor deren Eintreffen hätten sich laut Polizei die Hauseigentümer, eine dreiköpfige Familie, aus dem Haus begeben. Auch die direkten Nachbarn des betroffenen Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. So wurde glücklicherweise auch niemand verletzt.

Haus derzeit nicht mehr bewohnbar

„Der gesamte Keller stand bereits im Vollbrand“, heißt es im Einsatzbericht der Geraer Feuerwehr, von der sowohl die hauptamtlichen Kräfte der Berufsfeuerwehr als auch die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehren Gera-Liebschwitz, Frankenthal, Mitte und Aga alarmiert wurden. U.a. unter schweren Atemschutz gelang es, das Feuer zu bekämpfen und ein Ausbreiten zu verhindern, so die Feuerwehr. Versorgungsleitungen wurden durch den Brand stark beschädigt, heißt es weiter.

Wie die Polizei informiert, sei durch die starke Rauchentwicklung im ganzen Haus dieses aktuell nicht bewohnbar. Die betroffenen Anwohner seien privat untergekommen. Die Kripo Gera ermittelt zur Brandursache.

