Haus Schulenburg in Gera kann nun zumindest digital besichtigt werden

Gera. Der 3D-Nachbau ist Teil der Digitalisierungsarbeiten im Museum. Dauerausstellung, Sonderschau und zusätzliche private Sammlerstücke sind zu sehen.

Das „Henry van de Velde“-Museum Haus Schulenburg Gera ist derzeit wie viele andere Kultur- und Ausstellungshäuser coronabedingt geschlossen.

Nun kann es dennoch ausgiebig besichtigt werden, durch einen virtuellen Rundgang im digital nachgebauten Modell. Wie zuletzt schon die Osterburg in Weida gibt es Haus Schulenburg jetzt als 3D-Nachbau. Dieses kann per Mausklick oder Fingerberührung ganz individuell gedreht, vergrößert und so alle Räume und Ausstellungsstücke erkundet werden

Abgesehen von der bekannten Dauerausstellung ist die Ausstellung: „Ingo Kirchner – Abstraktion und Pop aus Ostberlin“ zu sehen. Zusätzlich werden Exponate van de Veldes, wie Möbel, Porzellan, Keramik und Metall, aus einer privaten Sammlung gezeigt.

Das 3D-Modell sei ein erster Höhepunkt der Digitalisierung im Haus Schulenburg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Man nutze die pandemiebedingte Ausstellungssperre seit Frühjahr 2020, um die Sammlungsbestände des Museums, wie Möbel, Gemälde, Grafik, Keramik, Skulpturen und anderes, sowie des Archivs und der Bibliothek zu digitalisieren. Dies erfolge mit Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei und in Zusammenarbeit mit der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena.

Die Ergebnisse sollen der Öffentlichkeit unter anderem über eine Kampagne in den sozialen Medien zugänglich gemacht werden. Außerdem stünden sie wissenschaftlichen Bibliotheken, Forschungseinrichtungen, Museen und Archiven europaweit zur Verfügung, heißt es. Weltweit können sich ab sofort Interessierte im 3D-Modell einen Eindruck und Appetit für einen späteren Besuch in Gera holen. „Wir sehen uns im Museum, sobald es möglich ist“, schreiben die Hausherren Volker und Jan Kielstein.

Zum Rundgang dem Link folgen auf www.haus-schulenburg-gera.de/virtueller_rundgang