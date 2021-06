Hausaufgaben via Internet kompliziert

Viele Eltern sind total verzweifelt. Ihnen fehlt die Fähigkeit, ihren Kindern beim Lernen zu helfen und oft besitzen die Familien auch keinen PC.

Gera. Um die Hausaufgaben für ihre Kinder ausgedruckt in den Händen zu halten, fährt eine afghanische Familie von Bieblach-Ost bis nach Lusan in die Werner-Petzold-Straße 10 zum Interkulturellen Verein. Hier widmen sich zehn Lehrerinnen und Lehrer, manche ausgebildet, manche Quereinsteiger, aber alle pädagogisch und methodisch geschult, den Hausaufgaben und der Nachhilfe von rund 75 Migrantenkindern und Jugendlichen von der 1. Klasse bis zur Berufsschule.

„Sie brauchen nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie und fehlendem Präsenz-Unterricht unsere Hilfe ganz besonders“, sagt Olga Lange vom Verein und beschreibt die Situation: „Viele Eltern sind total verzweifelt. Ihnen fehlt die Fähigkeit, ihren Kindern beim Lernen zu helfen und oftmals besitzen die Familien auch keinen PC oder Drucker, um die Hausaufgaben in Papierform zu lesen und zu verstehen. Allmählich geht bei den Kindern auch die so mühsam erlernte deutsche Sprache verloren. Doch ohne Lesen und Verstehen ist Lernen in anderen Fächern nicht möglich.

“Im Verein hat man sich den neuen Herausforderungen des digitalen Lernens und Lehrens angepasst. Schulungen wurden durchgeführt, so dass die Lehrkräfte, Ehrenamtliche und Bundesfreiwillige, nun ohne Hilfe selbstständig digitale Nachhilfe geben können. Besonders gefragt sind Schwerpunktfächer wie Deutsch, Mathematik und Englisch. Im Interkulturellen Verein hofft man, dass vom zwei Milliarden-Euro-Aufholpaket der Bundesregierung auch etwas bei den Schülern aus anderen Ländern ankommt. Der Wille zum Lernen ist groß und die Bereitschaft der Vereinsmitglieder zur Hilfe ebenso.

Es wäre schön, wenn funktionierende IT-Technik als Spende aus der Geraer Bevölkerung und als tätige Solidarität für benachteiligte Mädchen und Jungen im Interkulturellen Verein ankommen würde. Kontakt: Interkultureller Verein Gera-Lusan, Werner-Petzold-Straße 10, 07549 Gera, Mail: ikvgera@gmx.de, Telefon: (0365) 711 90 82