Hausfrieden gebrochen

Über Hausfriedensbruch schreibt Pfarrer Pfarrer Christian Kurzke, Evangelische. Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf

Es war nur ein handgeschriebener Zettel, der an der Eingangstür klebte. „Finger weg von unserem Privateigentum“ stand darauf. Diese Nachricht ist ehrlich gesagt für mich das Letzte. Für die beiden afghanischen Flüchtlinge das Erste, was sie sahen, als sie vor ihrer Wohnungstür standen.

Am Tag zuvor erst wurde ihnen die Schlüssel zur kleinen 1,5 Raum Wohnung ausgehändigt. Hier sollten sie einziehen.

Hier in dieser Stadt werden sie nach Wochen des Hoffens und Bangens bleiben, ihr Asylverfahren durchlaufen, den Sprachkurs besuchen und die Schule. Was für ein Empfang! Als sie mir am Abend davon erzählten, war ich schockiert und wütend. Wie soll man nur darauf reagieren? Einfach den Zettel hängen lassen und drunter schreiben: „… und von unserem Privateigentum auch!“ Aber viel haben sie ja nicht, was andere interessieren könnte. Außerdem würde mit dieser Reaktion womöglich nur eine neue Eskalationsstufe provoziert werden. Das trägt nicht zum Hausfrieden bei. Die dort wohnen, kennen die neuen Mieter gar nicht. Umgekehrt gilt das natürlich auch.

„Wisst ihr was, ihr müsst sie kennenlernen eure Nachbarn und Bewohner dieses Hauses und sie euch. Es reicht nicht, wenn sie am Klingelschild nur eure Namen lesen, die für sie so fremd klingen und ihr seht ihre Namen dort.“ Und deshalb die Idee: Am Freitag laden wir alle Bewohner des Hauses ein zu einer kleinen Einzugsparty. Ich besorge Roster und Getränke, ihr kümmert euch um einen Salat. Weil Eure Wohnung zu klein ist, laden wir in und vor eure Wohnung ein, dort an der Tür wo der Zettel hang. Dort können sich alle kennenlernen. Und manchmal sagt eine Geste mehr als Worte, in einer Sprache, die ihr mühsam lernen müsst. Ist diese Begegnung jetzt dran und die einzige sinnvolle Reaktion auf diesen Zettel, um den Hausfrieden zu bewahren, den alle brauchen. Eure Einladung und das kommende Fest möge nachhaltiger und friedlicher sein als eine handgeschriebene Warnung an eurer Tür. Ich bin gespannt, wer kommt. Die Einladungen sind in den Briefkästen verteilt.

Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen Mt 5,9. Ich meine: So geht Frieden, der vor der eigenen Haustür beginnt.