8000 Euro an Spenden aus der traditionellen Veranstaltung „Laufen mit Herz“ gehen wieder an von Krebs betroffene Familien in Gera. Von links: Rainer Wagner, DAK-Gesundheit Gera; die Schülersprecher des Zabelgymnasiums Christian Kussin, Jennifer Kasakov und Felix Conrad Naundorf; Nadine Engelmann von der Krebsberatungsstelle des SRH Waldklinikum Gera; Thomas Georgi, stellvertretender Schulleiter des Zabelgymnasiums.