Hagen Schweiger (mit Schaufel) und Manuel Schiebald, Vorarbeiter, beide von der Firma Stieghorst Baumaschinen GmbH & Co KG aus Frießnitz,, beim auffüllen von Mutterboden an der neuen Teichmauer

Himmelsteich erhält neue Mauer

Ein Schmunzeln huscht beim Erzählen über das Gesicht von Ronny Poser-Neumann. „Beim ersten Ablassen des Himmelsteiches für unsere Baumaßnahme Teichmauer im November 2018 tummelten sich Karpfen, zwei Aale und Goldfische im Wasser“, so der Ortsteilbürgermeister von Forstwolfersdorf (Gemeinde Harth-Pöllnitz). „Die Goldfische haben gleich die Kinder in ihre Obhut genommen, dem Karpfen geht es auch gut. Und die Aale landeten im Räucherofen.“ Ein Ablassen war notwendig, um bei Probebaggerungen im Frühjahr zu schauen, wie tief die marode Mauer gegründet ist. Da zeigte sich, sie war nur auf Lehm gesetzt. Schon lange drohte sie zu abzukippen. Risse in der Dorfstraße waren ein weiteres Zeichen. Ein Teil der Mauer stammte von 1940, der andere um 1974 wissen die Einwohner. Alte Luftaufnahmen dokumentieren gleichfalls die Berichte.

Anfang des Jahres gab es vom Gemeinderat grünes Licht. Für die Maßnahme wurde 80.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Am 25. November rückte die Frießnitzer Firma Stieghorst Baumaschinen GmbH & Co. KG an. Zig Tonnen alte Betonmauer wurden abgebrochen. „Bisher lief es nach Plan“, sagte Vorarbeiter Manuel Siebold. „Schließlich spielte auch das Wetter gut mit.“ Inzwischen sind 51 Meter Mauer mit Stützwinkelelementen gesetzt. Am Donnerstag wurde noch Frostschutz aufgefüllt und dann mit Mutterboden ausgeglichen. „Wir haben etwa 80 Tonnen Frostschutz und 30 Tonnen Mutterboden gebraucht.“ Im nächsten Jahr gehen die Arbeiten weiter. Das Geländer wird dann ebenfalls angebracht sein. Leerrohre dafür stehen schon. Im Teich soll ein kleines Biotop erhalten bleiben, in dem sich wieder Enten und Kröten wohlfühlen Deshalb wird nicht das gesamte Schilf entfernt. Angedacht ist ebenso eine Amphibienschräge. Zum Maibaumsetzen 2020 soll alles fertig sein. Bis dahin ist das Geländer wieder angebracht und erneuert. „Ein Teich gehört einfach ins Dorf. Unserer wird durch Regenwasser gespeist. Deshalb heißt er auch Himmelsteich“, so der Ortsteilbürgermeister.