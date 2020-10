Hoch poetisch: Premiere von „Das Tagebuch der Anne Frank“ in Gera

„Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe, und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein“, schreibt die 13-Jährige am 12. Juni 1942. Es ist der erste Eintrag in einem rotweiß-karierten Poesiealbum, dem Tagebuch der Anne Frank, das sie führt, bis im August 1944 das Versteck der jüdischen Familien in einem Amsterdamer Hinterhaus verraten wird.

Dieses ergreifende und weltbekannte Dokument hat der russische Komponist Grigori Frid (1915 bis 2012) Ende der 1960er-Jahre als Libretto eingerichtet und vertont. Die Kammeroper für Sopran und Orchester „Das Tagebuch der Anne Frank“ schildert in 21 kurzen Episoden (wie „Geburtstag“, „Das Versteck“, „Gespräche mit dem Vater“, „Ich denk an Peter“, „Vorladung zur Gestapo“, „Traum“, „Razzia“ und „Einsamkeit“) die Erlebnisse und Gedanken Annes. In Deutschland wurde sie 1993 erstmals aufgeführt und gehört seither wie nur wenige zeitgenössische Werke zum Repertoire vieler Theater.

Spielfläche ist für die Titelheldin reduziert

Bereits 2011 hatte Felix Eckerle die Mono-Oper mit der bravourösen Katrin Strocka in Gera auf die Bühne am Park gebracht. Eine beeindruckende Inszenierung von großer Intensität, damals in der puristischen Klavierfassung mit Olav Kröger am Piano. Schon da hatte Christian von Loock die Bühne gestaltet. Nun haben Eckerle und Loock sich des „Tagebuchs“ erneut angenommen.

Jetzt, den Abstands- und Hygieneregeln des Jahres 2020 folgend, für die Bühne im Großen Haus, mit Maia Andrews als Anne und in der Orchesterfassung für neun Musiker, mit Gerald Krammer am Pult. Was aus der Not eine Tugend machen heißt, ist ein herausragendes, mit viel Beifall gefeiertes Ereignis geworden.

Die Musiker sitzen im Hintergrund auf der komplett in Schwarz getauchten Bühne. Die Spielfläche für die Titelheldin ist reduziert auf einen weißen Würfel, Annes Gefängnis und Annes Tagebuch zugleich. Es ist ein winziger Aktionsraum, um zu gestalten, wie es Anne ums Herz ist, was sie freut, erheitert, ängstigt, verstört, was sie hofft und fürchtet, während Frids Musik sowohl den Emotionen des Textes folgt, als auch das Wissen um das Schicksal Annes und das Wissen um den millionenfachen Mord an den europäischen Juden reflektiert.

Eine kurze Stunde, die tief unter die Haut geht

Maia Andrews hat außer Schuhen, Socken, ihrer Strickjacke und ihrem Kleid keinerlei Requisiten. Die bereits vielfach ausgezeichnete australische Sopranistin kam 2016 nach Deutschland und ist nun Mitglied des Thüringer Opernstudios. 2019 hat sie bereits mit der Jenaer Philharmonie und dem Studiotheater Belvedere Weimar gearbeitet.

Es ist ein Ereignis, diese sensible und kraftvolle Sängerin als Anne Frank zu erleben. Ihre Anne ist ein witziger Kobold, der in unbeschwerten Momenten die Todesdrohung vergisst, um gleich darauf in tiefer Verzweiflung mit Frids Musik den Tod näher und näher kommen zu sehen. Verstärkt sicher auch durch aktuelle Isolationserfahrungen, geht die kurze Stunde mit der Sängerin, den großartigen Musikern und dieser stringenten Inszenierung tief unter die Haut.