Hofgut Gera verwandelt sich in Kinderparadies

Auch wenn die Temperaturen noch nicht darauf hinweisen, zeigen die kürzer werdenden Tage, dass der Winter und somit auch die Weihnachtszeit vor der Tür stehen. Um Kinder auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen, hat sich die Gera Kultur GmbH nach dem großen Zuspruch zur Ostereiersuche im Hofwiesenpark, für die Vorweihnachtszeit eine Aktion einfallen lassen, bei der erneut die Kinder Akteure sind, teilt die Stadt mit.

Am kommenden Samstag, dem 16. November, öffnet von 10 Uhr bis 16 Uhr das Hofgut als „Weihnachtliche Hofgutbäckerei“, seine Türen. Junge Besucher können gemeinsam mit der Bäckerei Oeser süße Köstlichkeiten herstellen und verkosten. Wer genug vom Teig genascht hat, kann sich bei Tischkicker, Wurfwand, Wackeltreter, Stelzenlauf und vielen weiteren Sportangeboten austoben. Weiterer Höhepunkt ist der „Kids for Kids Flohmarkt“. Dieser gibt jedem die Möglichkeit, mit seinem eigenen Stand vor Ort zu sein, um hier das eigene Spielzeug- oder Klamottenlager zu räumen.

Freier Eintritt garantiert

Um an diesem Flohmarkt als Verkäufer teilzunehmen, können die Erziehungsberechtigten den Stand und das Kind als Verkäufer unter der Mailadresse tourismus@gera.de anmelden. Die Standkosten belaufen sich auf einen Euro pro Quadratmeter. Tische, Decken und Stühle können selbst mitgebracht oder am Tag des Flohmarktes direkt vor Ort gemietet werden. Die Anmeldung benötigt die Gera Kultur GmbH bis zum 15. November um 12 Uhr, so dass der Stand mit Sicherheit reserviert wird. Der Aufbau erfolgt am Tag der Veranstaltung bis 9.30 Uhr. Bei freiem Eintritt freuen sich Bäckerei Oeser, Kultur GmbH und die Gera Information auf zahlreiche neugierige Besucher.

Weitere Informationen zum Flohmarkt gibt es in der Gera-Information am Markt.