Gera. Das hatte es mit dem Einsatz am Dienstag auf sich.

Für einen medizinischen Notfall in Bieblach-Ost wurde ein Notarzt durch die ADAC-Luftrettung, Christoph 70, am Dienstagvormittag eingeflogen. Die Feuerwehr sicherte die Landung ab und brachte den Notarzt mit dem Auto zur Einsatzstelle, an der die Besatzung eines Rettungswagen den Patienten bereits betreute.