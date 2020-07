Am Wochenende war ein Hubschrauber der Polizei im Tiefflug über Gera-Bieblach Ost im Einsatz. Nun teilt die Polizei den Grund für den Einsatz mit. Dieser neuwertige Audi RS3 wurde in Bayern gestohlen. Doch die Spur der Band führte bis nach Gera.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hubschrauber im Tiefflug im Einsatz: Diebesbande in Gera und Bayern gefasst

Am Wochenende war ein Hubschrauber der Polizei im Tiefflug über Gera-Bieblach Ost im Einsatz. In nur wenigen Metern Höhe flog er etwa über das Wohngebiet „Am Speitewitz“. Nun teilt die Polizei den Grund für den Einsatz mit. Dort konnte in der Nacht zu Sonnabend ein 32-Jähriger mit einer 27-Jährigen bei einem Einbruch in einen Autohandel gestellt und festgenommen werden.

Autodiebe erstmals in Oberbayern aufgefallen

Dem gingen weitere Einsätze der Polizei voraus: Den richtigen Riecher hatten zwei Polizisten im oberbayerischen Pfaffenhofen. Dort hatten sie am 20. Juni gegen 1.15 Uhr einen Daimler Vito mit Anhänger kontrolliert. Doch der Fahrer, dessen Anhänger mit einem neuwertigen Audi RS3 beladen war, konnte flüchten - trotz Suche mit Polizeihubschrauber, Hundeführer und weiteren Unterstützungskräften. Daraufhin ermittelte die Kripo Ingolstadt und konnte in der Nacht zum 4. Juli die zwei Tatverdächtigen festnehmen.

Einen 24-Jährigen nahm die Polizei in Weiden in der Oberpfalz fest. Der 32-Jährige wurde dann samt Begleiterin in Gera gestellt.

Zwei Männer nun in Haft

Die Polizei geht davon aus, dass die Männer zunächst Kennzeichen eines Anhängers in Pfaffenhofen entwendeten, diese am Anhänger anbrachten und anschließend den Audi aus einem Pfaffenhofener Autohaus stahlen. Gegen die beiden wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls erlassen.

Weitere Blaulicht-Meldungen für Ostthüringen

Polizeibericht für Gera und Greiz Wichtiger Zeuge nach Brand gesucht - Tonnenweise Kupferkabel entwendet - Mit Bus kollidiert: Ein Verletzter

Schwerer Unfall auf der B 281: Warum der zweite Hubschrauber nicht landete