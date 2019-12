Braunichswalde. Für ihr großes und langjähriges Engagement durfte Uta Köhler vor Kurzem auf der Wartburg in Eisenach die Thüringer Rose entgegennehmen.

„Ich muss mich mit der Welt beschäftigen“

„Zuhause sitzen ist nichts für mich. Mit der Schürze in der Küche werden Sie mich nicht finden“, meint schmunzelnd Uta Köhler aus Braunichswalde. Soll heißen: Für ausgiebige Beschäftigungen mit dem Haushalt bleibt der Seniorin, auch wenn sie gern backt und kocht, wenig Zeit. Dafür ist sie viel zu beschäftigt. Sie singt seit mehr als 30 Jahren im Kirchenchor, ist stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Braunichswalde/Vogelgesang und richtet als solche und von Berufs wegen – gelernte Dekorateurin – die Heimatstube gern mit ein. Vor allem aber kümmert sich Uta Köhler seit Jahren intensiv um krebskranke Frauen, besucht und betreut sie in der Zeit der Krankheit und Genesung, spricht ihnen und den Angehörigen Mut zu. Sie weiß, wie viel Kraft der Kampf gegen diese Krankheit erfordert. Sie kennt genau die Ängste der Betroffenen. Denn Uta Köhler teilt deren Schicksal.

Im Jahr 1987 wurde bei der Braunichwalderin Brustkrebs diagnostiziert. Erfolgreich behandelt, trat sie 1999 der Geraer Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs bei. Seitdem ist sie dort Mitglied, 13 Jahre lang leitete sie als Vorsitzende diese SHG. „Als ich die Diagnose erhielt, war ich gerade 40 Jahre alt, hatte zwei Kinder. Damals galt Brustkrebs noch als Todesurteil“, erinnert sich Uta Börner. Sie wurde operiert und in Jena bestrahlt. „In dieser Abteilung behandelten sie auch Kinder. Als ich die sah, war ich dankbar, 40 Jahre alt geworden zu sein“, erinnert sie sich.

Für ihr großes und langjähriges Engagement durfte Uta Köhler vor einigen Tagen auf der Wartburg in Eisenach die Thüringer Rose entgegennehmen. Vorgeschlagen für diese Auszeichnung, die an die Heilige Elisabeth von Thüringen erinnert und jährlich 12 besonders engagierten Menschen zuerkannt wird, hat die 72-Jährige ihre Frauen-Selbsthilfegruppe nach Krebs. „Der Festakt war eine tolle Sache“, erinnert sich Uta Köhler. Die Laudatio von Ministerin Heike Werner hat sich die 72-Jährige aufgehoben. Darin heißt es unter anderem: „Als Frontfrau der Geraer Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs organisierte sie mit viel Engagement und Kontinuität Zusammenkünfte mit Ärzten, Apothekern, Physiotherapeuten für die von Krebs betroffenen Frauen. Auch rief sie einen Wassergymnastik-Kurs und einen Kochkurs für gesunde Ernährung ins Leben. Kranken Menschen war sie stets eine zuverlässige Freundin und auch immer eine liebevolle Zuhörerin, die mit Rat und Tat zur Seite stand.“ Uta Köhlers Tochter und die zwei Enkelinnen sowie die Frauen der Selbsthilfegruppe, die die Seniorin zur Ehrung gern begleiteten, haben die schönen Momente in Bildern festgehalten. Diese geben ihr nach wie vor Antrieb.

Im vorigen Jahr kam für die Aktive ein weiterer Schicksalsschlag: Die Ärzte stellten Lungenkrebs fest. „Ich habe nicht geraucht und nicht getrunken“, sagt Uta Köhler. Nach wie vor verkraftet sie den erneuten Krebs-Befund schwer, wenn es ihr auch wieder relativ gut geht nach erfolgreicher Behandlung. Die Leitung der Selbsthilfegruppe hat sie jedoch abgegeben, musste sich erst einmal um sich selbst kümmern. Krebskranke Frauen besucht und betreut die 72-Jährige trotzdem weiter. „Ein Betroffener kann oft am allerwenigsten mit seinen Angehörigen über Krebs sprechen. Derjenige hat Angst, die Familie ebenso. Fürs Reden bin ich dann da“, so Uta Köhler. Aber auch mit manchem Tipp, beispielsweise über gesunde Ernährung bei Krebs, kann sie Betroffenen durch ihre lange Vereinsarbeit helfen. Ist sie zu Hause, „buddelt“ sie leidenschaftlich gern im großen Garten am Haus. Zudem sammelt sie historische Puppen. Regelmäßig besucht sie auch das Geraer Theater, hat mit ihrem Mann ein Abo. Zuhause sitzen, liegt ihr eben nicht. „Ich muss raus, mich mit der Welt beschäftigen.“