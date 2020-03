Ich traf noch niemand mit diesem Namen

Dass ihr Vorname einmal in aller Munde sein wird, hätte Korona Schreiter nicht erwartet. Erst wurde gewitzelt, inzwischen habe der Ernst der Lage die Kommentare weniger werden lassen. Wir sprachen mit der 50-Jährigen, die seit 2002 in Gera zu Hause ist und als freiberufliche Trainerin arbeitet. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Können Sie Ihren Vornamen noch hören?

Nein. (lacht) Stimmt nicht. Ich liebe meinen Vornamen und kann ganz gut zwischen dem Virus und mir trennen. Es ist schon witzig, dass in letzter Zeit jeder den Virus meint und Witze macht. Wie etwa: Achtung!, jetzt kommt Korona um die Ecke, wir müssen uns schützen. Ich habe versucht, witzig darauf zu reagieren und gesagt, ich wollte schon immer mal in aller Munde sein. Doch seit einer Woche sind die lustigen Bemerkungen weniger geworden.

Bisher war der Klang außergewöhnlich. Woher stammt der Name und kennen Sie noch jemanden, der ihn trägt?

Er bedeutet Kranz, Krone, die Gekrönte und kommt aus dem Lateinischen. Meine Mutter wollte mich Karina nennen, nach dem Lied „Das Mädchen Carina“ von Roy Black, das er 1969 aufnahm. Doch weil sie bei meiner Geburt minderjährig war, musste mich mein Opa beim Standesamt in Leipzig anmelden. Er sagte dort, dass die Kleine Karona heißen soll. Der Standesbeamte soll erklärt haben, dass es den Namen nicht gibt, wohl aber Korona. Meine Opa, so heißt es, habe mit den Schulter gezuckt und gemeint, dann ist es eben so. Bis heute habe ich noch nie jemanden getroffen, der so heißt. Verschiedene Firmen tragen den Namen. Und bei meiner Recherche für eine Predigt in der Adventgemeinde fand ich heraus, dass es den Namen weltweit 79 Mal in 13 verschiedenen Ländern gibt.

Was tut Korona, um nicht vom Corona-Virus befallen zu werden?

Das was alle machen. Abstand halten, überwiegend zu Hause bleiben und das Immunsystem stärken. Ich ernähre mich vollwertig, hauptsächlich mit Gemüse. Ich bin Fitnesstrainerin, achte auf meine Psychohygiene und habe Gottvertrauen.