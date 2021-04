Im Geraer Kessel Buntes gerührt

Gera. Der Schauspielkapellmeister Günter Schimm am Geraer Theater war bei 115 Veranstaltungen im Haus der Kultur der Mann am Klavier.

Akribisch führt Günter Schimm seine Arbeitsbücher, fast schon minuziös. Er notiert wann, wo und mit wem er auftritt. Viele Seiten nehmen ab 1981 seine Gastspiele in den Spielstätten des Hauses der Kultur ein. Die Chefin vom Plattenklub Saphir engagiert den damaligen Schauspielkapellmeister am Geraer Theater für den Chansonabend „Tiere sind auch bloß Menschen“.

Die erste Besprechung mit Christel Heinze ist am 3. September 1981 um 14.30 Uhr und die Generalprobe am 20. Januar 1982. Das weisen die Schimmschen Bücher aus. Aber wo findet sich der Termin der Premiere? „Das Datum ist mir wohl durch die Lappen gegangen.“ Vielleicht vergessen aufzuschreiben? „Ich habe es nicht so mit den Zahlen“, sagt der Pianist verschmitzt. Er bedauert, Geschehenes nicht ausführlicher aufgeschrieben und mit der einen oder anderen Anekdote geschmückt zu haben.

Der Diener am Werk

Nun ja, der Hochzeiten sind es zu viele gewesen, im großen Saal und in intimen Kreisen kleiner Auftrittsorte im Haus der Kultur. „In 115 Veranstaltungen war ich der Mann am Klavier. Nie die Hauptsache, sondern der Diener am Werk.“ Er begleitet in all den Jahren viele Mimen. Einige glauben, allein durch ihre Stimme zu betören. Doch der Piano-Virtuose hilft ihnen beim Verzaubern des Publikums.

Günter Schimm spielt auf dem Flügel Lieder von Friedrich Hollaender, Georg Kreisler und „diversen Zeitgenossen“. Zu einem Otto-Reutter-Abend im „Saphir“ soll „Das ist leicht, das ist schwer“ im Programm Eingang finden, „weil die letzte Strophe herrlich zweideutig ist. Und weil ausgerechnet diese Noten unauffindbar waren, habe ich kurzerhand den Text im Stil von Reutter selbst vertont und seinen anderen Couplets beigeordnet.“

Noten nach Gehör aufgeschrieben

Einfallsreich sind die Programmgestalter und vor allem er. Im „Treffpunkt“ steht ein Chansonabend mit Liedern von Hildegard Knef an. Dafür braucht’s Noten. Die gibt es nirgends. Also schreibt Schimm sie nach Gehör vom Tonband ab. Im Programmheft heißt es dann lapidar: Musik/musikalische Einrichtung: Günter Schimm.

Er „vertastet und komponiert alles“, was er unter seine Finger bekommt. Selbst bei Vierbeinern schreckt der Pianist nicht zurück. Sie halten Einzug in die Spielstätten mit „Es muht sich leicht, wenn man eine Kuh ist“. Eulenspiegel-Autor Johannes Conrad ist Gast. Ums liebe Vieh reiht sich die Veranstaltung „Tiere sind auch bloß Menschen“. Immer dabei ist der Pianist. „Anschließend saß man mit Publikum bei Rotwein zusammen und philosophierte über Gott und die Welt.“

Zum Besten rechnet Günter Schimm während seiner Engagements die hauseigene Produktion „Verliebt in meine Stadt“. Er bezeichnet die Unterhaltungssendung als den Geraer Kessel Buntes. Neben internationalen Stars setzt Schimm die Geraer Schauspieler ins rechte Licht. „Sympathisch und beschwingt“ ist in einer Rezension zu lesen.

Sich unterbeschäftigt gefühlt

Ein teuflisches Vergnügen bereiten den Kindern unter anderem die Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ und „Das singende, klingende Bäumchen“. „Das Theater musste 2005 und 2006 seine Vorstellungen in den großen Saal des Hauses verlegen, weil unsere Einrichtung saniert wurde. Und die Kantine im Haus wurde zu meinem versorgungstechnischen Mittelpunkt“, scherzt Günter Schimm.

Er schaut auf die Jugendweihe-Veranstaltungen zurück, für die er sogar Uraufführungen geschrieben habe. „Nur einziges Mal bin ich im HdK nicht selbst aktiv gewesen.“ 1988 erhält er den Kunstpreis. „Da habe ich die Bühne aus der Perspektive der Zuschauer erlebt. Ich fühlte mich irgendwie unterbeschäftigt.“

Zuletzt begegnet er dem immer gestimmten Flügel 2018 und 2019 im Herbst zur Eröffnung der Geraer Herztage. „Ich spielte, was das Repertoire in Herzensangelegenheiten hergab, natürlich auch ‘Zwei Herzen im Dreivierteltakt’.“

Übrigens, Opernsänger will Günter Schimm werden. Der Stimmbruch vereitelt seinen Wunsch. „Also nahm ich einen Orientierungswechsel vor“, erzählt der heute 78-Jährige launig. Mit 19 beginnt er seine „musikalische“ Karriere als Bühnenarbeiter im Karl-Marx-Städter Theater und wird schnurstracks vom Puppentheater abgeworben. Eine Ausbildung als staatlich anerkannter Puppenspieler folgt. „Ich schrieb da schon Musik für die Stücke, stieß aber an meine Grenze als Komponist.“ Prompt zieht das eine Delegierung an die Musikhochschulen in Weimar und Dresden nach sich. Sie ist vom Erfolg gekrönt. Günter Schimm bekommt ein Engagement am Gerhard-Hauptmann-Theater in Zittau. Nach sieben Jahren sieht er seine Zukunft als Schauspielkapellmeister am Geraer Theater.

Neben seiner Hauptarbeit kann er sich auf vielen kleinen Nebenschauplätzen wie im Haus der Kultur tummeln und sein Motto ausleben. „Der Tag hat 24 Stunden, wenn die nicht reichen, kommt die Nacht dazu.“