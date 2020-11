Über 300 Erstsemester starten an Dualer Hochschule in Gera

Insgesamt 341 Studienanfänger hat am Montag die Duale Hochschule Gera-Eisenach am Campus Gera begrüßt. Die traditionelle Immatrikulationsfeier aller Erstsemester im Geraer Theater konnte es aus Pandemie-Gründen nicht geben. Stattdessen fanden studiengangs- beziehungsweise studienrichtungsbezogene Einführungsveranstaltungen an verschiedenen Standorten statt. Etwa 120 Erstis der Richtungen Kinder- und Jugendhilfe, Soziale Dienste und Rehabilitation aus dem Studiengang Soziale Arbeit trafen sich beispielsweise in der Showbühne Rieger. Die Studiengänge BWL sowie Informatik waren am Campus aufgeteilt.

Schülerrolle aufgeben

Joachim Henseler, Professor und Studienrichtungsleiter Kinder- und Jugendhilfe, begrüßte die Erstsemester in der Showbühne mit einer launigen Rede und vielen Studientipps. Er freue sich, dass alle präsent sein können, sagte er auch mit Blick auf die Chance, dass die Hochschule für diese Immatrikulation die Showbühne anmieten konnte. „Ich werde auch nicht sagen, was Sie alles verpassen in diesem Semester, nur weil eine solch komische Pandemiekrise da ist“, so Joachim Henseler. Man bemühe sich jedoch, dass alle unter den gegebenen Bedingungen optimal studieren können, versprach er. Wobei er zugleich mahnte: „Viele von Ihnen kommen direkt von der Schule. Aber diese Schülerrolle sollten Sie hier aufgeben. Sie sind Studierende, auch in der Praxis. Wehe, Sie lassen sich als Praktikantinnen und Praktikanten in Ihrer Praxiseinrichtung ansprechen“, sagte Henseler. Die neue Rolle gehe jedoch auch mit Eifer beim Lernen, mit forschendem Blick und dem Erwerb von Kompetenzen einher, gab er den Erstis mit auf den Weg.

Bulimielernen – bloß nicht

„Aber bitte nicht dieses Bulimielernen“, betonte der Studienrichtungsleiter, womit er das kurzfristige Auswendiglernen von Fakten und Sachverhalten für eine Prüfung oder Klausur meinte, was mangels tiefgreifenderem Verständnis relativ schnell wieder vergessen wird. „Unsere Seminare und Module sind miteinander verknüpft“, so Henseler. Wenigstens einer schönen Studienanfänger-Tradition konnte die Hochschule inmitten der Pandemie treu bleiben: Auch am Montag gab es für jeden wieder eine Ersti-Tüte.

Für alle Studienanfänger gab’s die traditionelle Ersti-Tüte. Foto: Peter Michaelis

Die Studienanfänger haben bereits eine achtwöchige Praxisphase hinter sich, in der sie ihren Praxispartner kennenlernten. In dieser Woche starten sie in ihre erste Vorlesungszeit mit Hybridunterricht. „Dieser ist die beste Alternative, die wir unter den gegebenen Umständen haben“, schätzte der Präsident der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, Professor Burkhard Utecht, im Gespräch mit dieser Redaktion ein. Von Studierenden käme dazu ein positives Fazit.

Präsenz kontra Platzkapazität

Der Anspruch, möglichst viel Präsenz zu fahren, erfordert einen großen logistischen Mehraufwand der Studienorganisation. Vor allem aber setzen die Raumkapazitäten am Campus Gera diesem Vorhaben enge Grenzen. Im großen Hörsaal, wo normalerweise 160 Studierende Platz finden, sind es jetzt 40. Seminarräume für 35 Personen können jetzt mit elf Personen belegt werden. Der Präsident der Hochschule wendet sich auch per Videobotschaft auf der Homepage an alle Neuen des diesjährigen Jahrgangs.

Am Campus in Gera wurde bisher nur ein einziger Studierender positiv auf das Coronavirus getestet. Das sei vor etwa 12 Tagen gewesen, informierte die Hochschule. Der betreffende Kurs wurde sofort komplett auf Onlineunterricht umgestellt. Das Gesundheitsamt übernahm die Kontaktnachverfolgungen und Testungen. Weitere Fälle wurden dabei nicht festgestellt. „Unser Konzept mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen ist so ausgelegt, dass das Infektionsrisiko absolut minimiert werden kann. Das hat bis jetzt gut funktioniert“, so Professor Burkhard Utecht.