Immer mehr Fettnapp-Humor außerhalb von Gera

Eva-Maria Fastenau, Chefin des Kabaretts Fettnäppchen in Gera, verliert sie nicht, die Lust am Schreiben. „Das Geschichtenerfinden macht mir immer noch Spaß. Auch wenn ich dabei etliche Bleistifte zerkaue, bis ein Programm steht“, sagt sie. Dahingehend braucht das Publikum also keine Angst zu haben, dass Geras bekanntester Kabarettistin mal der Stoff ausgeht.

Weniger Publikum in Gera, dafür immer mehr im Umland

Ein Blick auf das Aufführungsprogramm macht deutlich, dass ihr siebenköpfiges Ensemble gut zu tun hat mit Vorführungen in der Heimat Gera, aber mittlerweile auch ebenso viel in ganz Thüringen, von Eisenberg, Greiz, Arnstadt über Altenburg und Nordhausen bis Plauen und Zwickau. Überall da sei man gut gebuchter Gastspielgast, wo man humortechnisch auf einer Wellenlänge liege. „Die haben alle noch den Thüringer Humor und verstehen uns“, ist sich Fastenau sicher. Rund 160 Vorstellungen in Gera, dazu 100 in Kapellendorf und etwa 130 im übrigen Thüringen konstatiert die Fettnappchefin und spricht sogar von einer Tendenz. „Wir gehen jetzt viel auf Tournee, um das rückläufige Publikumsinteresse in Gera auszugleichen“, begründet sie das Herumreisen. Dafür lässt man die Türen des Rathaushöhlers jetzt auch freitags uns samstags ab und zu mal zu. „Früher haben wir das nie gemacht. Aber so schaffen wir ein lukratives Angebot im Umland.“

Das Frauentagsstück „Mein Männlein steht im Walde“ mit Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth hat im März Premiere. Foto: Susanne Russe

Drei Besetzungen mit jeweils zwei Kollegen sichern die Programme ab. Eva-Maria Fastenau steht meist mit Michael Seeboth auf der Bühne, Gisa Jürcke mit Marco Schiedt und die beiden neuen Teammitglieder Anne Diedering und Malcolm Walgate. Letztere begrüßen das Publikum ab März auch zum diesjährigen Frauentagsstück „Mein Männlein steht im Walde“ – Premiere ist am 3. März, 20 Uhr. „Es ist unser 18. Frauentagsprogramm, damit sind wir jetzt also volljährig“, freut sich Fastenau auf das Stück rund um das Ehepaar Siegrid & Ralf, das sich ständig streitet, aber immer mit Versöhnungswillen. „Diesmal hat Ralf die Krise. Aber es geht auch um ganz ernste Fragen, die wir uns in dem Zuge stellen.“

Gera-Programm wieder ab September

Lustig soll es auch wieder zum speziellen Gera-Programm werden, das ab 11. September unter dem Titel „Unterm Rathaus brennt noch Licht“ geplant ist. In bereits vierter Ausgabe beschäftigt sich das Kabarettensemble dann mit Vorgängen in dieser Stadt und nimmt sie aufs Korn. Fest steht auch das Weihnachtsprogramm und zusätzlich ein viertes Stück. „Da werden wir ältere Nummern recyceln, die immer passen“, so Eva-Maria Fastenau.

Im Juli/August will sich das Fettnappteam dann erstmal in die Sommerpause verabschieden. Obwohl Pause nicht bedeutet, dass die Kabarettisten sich irgendwo am Strand die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Stattdessen bestreiten sie Gastspiele in Oberpöllnitz, Ronneburg, Kranichfeld und Altenburg, sofern das Wetter mitspielt auch Open Air. „Auch Rainer Bartosek und René Keßler schreiben wieder fleißig mit an den Programmen, Michael Seeboth ist wieder für die Musik zuständig“, sagt Fastenau und spricht im Nebensatz noch ein paar geplante Schönheitsreparaturen im Rathaushöhler an, für deren Umsetzung man sich momentan gerade mit der Stadtverwaltung im Gespräch befindet.