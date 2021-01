Sebastian Schöpp von der Impfstelle 1 im Ärztehaus, Becher-Straße in Gera, ist nach den ersten sieben geöffneten Tagen optimistisch.

Impfstelle 1 in Gera seit sieben Tagen geöffnet

„Wir haben die ersten sieben Impftage gut bewältigt. Bis jetzt werden täglich zwischen 14 und 20 Uhr jeweils 72 Menschen aus der höchsten Kategorie geimpft“, berichtet Impfmanager Sebastian Schöpp von der Impfstelle 1 im Ärztehaus Becher-Straße in Gera. Corona-Blog: Ausbruch in Pflegeheim nach erstem Impfdurchgang – Lehrer bei Impfungen nicht bevorzugt

„Bisher konnten wir auch guten Gewissens jeden Geimpften nach 15 Minuten Wartezeit unter Beobachtung nach Hause schicken“, resümiert der 40-Jährige. In Gera wie in allen anderen Thüringer Impfzentren seien bis jetzt weder ein sofortiger Notfall noch irgendwelche Reaktionen wie ein allergischer Schock nach der Impfung aufgetreten.

„Die Abläufe in der hiesigen Impfstelle funktionieren wunderbar. Für die Angemeldeten kommt es zu keinen großen Zeitverzögerungen. Die Fünf-Minuten-Taktung ist ohne Stress und Chaos absolut leistbar. Damit können wir eine sehr hohe Qualität geben und auch das Zwischenmenschliche bleibt nicht auf der Strecke“, so der Organisator.

Viel Lob und Dankbarkeit für die Ärztinnen und Krankenpfleger

Dem gesamten Team — der Pool an Ärztinnen und Krankenpflegern ist inzwischen noch weiter gewachsen — sei bereits viel Lob und Dankbarkeit entgegengebracht worden. „Das freut und motiviert uns natürlich“, so Schöpp. Sobald es die Zeit erlaubt, sucht der Impfmanager immer wieder das persönliche Gespräch mit den Angemeldeten.

Er weiß, dass es nach wie vor für die Terminvergabe Kritik hagelt und diese auch problematisch ist. „Wer die Vergabe online erledigt, muss seinen angezeigten Termin nach Erhalt unbedingt noch einmal per Click auf den Link bestätigen“, betont er. „Mancher hat das vergessen, so dass keine endgültige Buchung erfolgte. Dann tut es sehr weh, denjenigen wieder aus der Impfstelle wegschicken zu müssen“, so Schöpp.

Er bittet gleichfalls um Verständnis, dass entstehende Impflücken nicht vor Ort durch andere Impfwillige kompensiert werden können und auch ein Termintausch nicht möglich ist. „Das dürfen wir nicht, zudem würde eine derartige Vergabe irgendwann zum Chaos führen.“ Insofern bittet Sebastian Schöpp alle Impfwilligen, an der Terminvergabe der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen unbedingt dranzubleiben.