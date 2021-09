In Gera am Mittwoch zehn Neuinfektionen

Hospitalisierungsinzidenz der Stadt liegt weiterhin bei 0.

Gera. Zehn Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden in der Stadt Gera registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 58,6, teilte das Gesundheitsamt mit. Es gibt 75 aktiv Infizierte. 199 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5905 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5625 (+5) Personen gelten als genesen. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 0. Für den Landkreis Greiz meldet das Thüringer Ministerium am Mittwoch vier Neuinfektionen, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 34,1. Die Hospitalisierungsinzidenz bei 1.0.