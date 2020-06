In ihrer Ausstellung am Mohrenplatz: Dagmar Zemke (links) und Kurator Sven Schmidt.

Gera-Untermhaus. Dagmar Zempke ist am Samstag von 13 bis 18 Uhr selbst in der Galerie M1 in Gera-Untermhaus anzutreffen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Gera endet Ausstellung einer Chemnitzer Künstlerin

An diesem Sonntag endet die Ausstellung „Chaos Welt – Welt Chaos“ von Dagmar Zemke aus Chemnitz in der Produzentengalerie M1, am Mohrenplatz 1, in Gera. Bis dahin sind ihre Holzschnitte, Malereien und Keramiken noch zu sehen. Starke Frauen beherrschen derzeit die Galerie-Räume, oft auf riesigen Holzschnitten, die allesamt Handabzüge der Künstlerin sind. Das sei schon ein Kraftakt in der Fertigung, meint Mitveranstalter Sven Schmidt.

Ab 26. Juni wird es wieder international in der Galerie

Dagmar Zemke wird aus gegebenen Anlass am Samstag vor Ort anwesend sein. Die Galerie ist am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Nach einer einwöchigen Umbaupause wird es dann im M1 wieder international. Ab dem 26. Juni öffnet die Ausstellung „Kielce – school of graphic“. Acht junge polnische Gegenwartskünstler werden in diesem Zusammenhang großformatige Linolschnitte zeigen.