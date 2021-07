In Gera ist der Trickfilm schon fast im Kasten

Gera. Ferienkinder zeigen ihre Workshop- Resultate zum Familientag am Sonnabend in der Stadtbibliothek Gera

Der neunjährige Till malt und schreibt noch an einem Plakat, welches dann gleich Teil eines Trickfilmes wird. Er gehört neben dem zehnjährigen Luis, der neunjährigen Annemarie und der zehnjährigen Luna zum Team Trick-Box. Unter der fachmännischen Leitung von Frank Karbstein vom Thüringer Medienbildungszentrum Gera produzieren die vier seit Montag im Rahmen des Ferienworkshops „Sei kreativ - probiere dich aus an neuen Medien“ in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera einen Trickfilm.

Der Film steht unter dem Titel Party, erzählt Luis. Es geht um eine Geburtstagsfeier. Das Storyboard klebt an der Trickbox, an der Wand nebenan hängen zahlreiche Sprechblasen, die sich die Kinder selbst ausgedacht haben. Das Thema Party hatten sich die beiden Jungen untereinander schon ausgemacht. Annemarie und Luna zeigten sich aber einverstanden. Annemarie ist überrascht, wie aufwendig die Produktion eines Trickfilmes in Wirklichkeit ist. „Es ist spannend. Für eine Sekunde Film brauchen wir zwölf Fotos“, erzählt Annemarie. „Das dauert ganz schön lange.“ Am anstrengendsten ist das lange Stehen, erzählt sie. Dem stimmt Karbstein zu, es dauert seine Zeit bis die zahlreichen Fotos gemacht sind. Wenn zum Beispiel ein Satz, der im Trickfilm gesprochen oder gelesen werden soll, vier Sekunden dauert, dann müssen 48 Fotos gemacht werden.

Das Plakat soll nun positioniert werden. „Nein, nicht so, da sieht man die beiden Jungs nicht“, merkt Luna an. „Und hier sieht man die Torte nicht.“ Kritisch suchen die Kinder nach einer Lösung.

Kevin baut und programmiert seinen Lego-Sportwagen. Foto: Peter Michaelis

Gleich neben der Trickbox tüftelt der zehnjährige Kevin an seinem Lego-Roboter. „Den habe ich mir selber ausgedacht. Nun muss ich ihn noch programmieren. Er soll über ein Hindernis fahren.“ Kevin zählt, wie viele Sekunden das Gefährt fahren muss, um über das Hindernis zu kommen. Er kommt auf neun Sekunden.

Bei Olaf Böhme vom Thüringer Medienbildungszentrum Gera arbeiten vier Mädchen an einem 3D-Film. Die zehnjährige Neela öffnet den Film. Kritisch wird geschaut, ob alles schick ist. Britta Frohreich aus der Kinderbibliothek ist im Film zu sehen und erklärt ihre Abteilung. Olaf Böhme verrät, dass er am Montag erst noch auf Werbetour gehen musste, als sich die Kinder ihre Bereiche aussuchen sollten. Alleine die kleine 3D-Kamera hatte nicht recht gezogen, verrät Böhme mit einem Schmunzeln. „Erst als ich sagte, dass ein Film entstehen soll, hatte ich mein Team voll mit den drei Mädchen.“ Die Ergebnisse der insgesamt vier Workshops, die neben Karbstein und Böhme auch von den Bibliotheksmitarbeiterinnen Anke Kerst und Katarina Saupe betreut wurden – präsentieren die jungen Akteure zum digitalen Familientag am Samstag, 31. Juli, von 10 bis 13 Uhr, in der Bibliothek am Puschkinplatz. Dann sind auch alle Interessierten eingeladen, selber aktiv zu werden.