Gera. Der zweite Bauhaustag in Gera am 6. September steht ganz im Zeichen der Musik.

In Gera Musik in quadratischen Häusern zu erleben

Eine beliebte Band wird den zweiten Bauhaustag am 6. September auf dem Marktplatz in Gera eröffnen. Die Jungs von „Notendealer“ bieten mit viel Witz einen Mix aus Pop, Jazz, Klassik. Sie spielen ab 10 Uhr

Doch beim „Bauhaustag mit Musik“ wird noch mehr geboten. Ab 9 Uhr lässt Udo Pein vom Rathausturm das Carillon ertönen. Später holen die „Big Chaps“ der Musikschule Fröhlich ihre Harmonikas heraus. Und ab Mittag erwartet die Besucher auf dem Markt Geiger Andreas Geffarth mit zeitlose Songs.

In der Schloßstraße werden die Gäste vom Cello Duo der Musikschule „Heinrich Schütz“ begrüßt. Dort werden die Notendealer erneut zu erleben sein. Für die Band ist der Auftritt an diesem Ort eine Premiere. Das kleine Konzert vor dem 1929 erbauten Handelshof, heute der Sitz der Sparkasse Gera-Greiz, hat dieses ermöglicht. „Die Notendealer sind bekannt vom Semper Opernball in Dresden und begeisterten bei Veranstaltungen in Gera. Leider sind in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen ausgefallen. Umso schöner ist es, dass wir die Notendealer zum Bauhaustag nach Gera holen können“, freut sich Sören Albert, Vorstandsmitglied der Sparkasse Gera-Greiz. Und damit nicht genug: Auch der Posaunenchor Gera, dessen Bauhausfanfare zum 90-jährigen Jubiläum des Handelshofes ihre Premiere erlebte, spielt am Nachmittag für die Besucher.

Musik gibt es auch von Jens „Mölli“. Er spielt den ganzen Tag im sonst verschlossenen Industriebau Getzner in Gera-Zwötzen. Einen Hauch Fernweh hingegen lässt Cat Henschelmann mit seiner Geige durch Haus Schulenburg ziehen. Die tolle Akustik des Golde Baus in der Wiesestraße nutzen die LanzLeut, die Violinengruppe der Musikschule Gera und auch nochmal die Harmonikaspieler „Big Chaps“.

Im Stadtzentrum „beflügelt“ ein Extrempianist mit verrückten Aktionen in der Schaefer Klinik und in der Villa Meyer. Und auch hier erleben die Gäste Talente der Musikschule Gera, ebenso im Hof des Museums für Angewandte Kunst in der Greizer Straße. Hier gibt’s mit „Splendid Sax“, den Nachfolgern der legendären „Satelliten“, eine kleine Zeitreise, in die auch Sänger Lutz Eisenschmidt einstimmt.

In jedem der Häuser sind die Geraer Gästeführer mit spannenden Geschichten vor Ort. Die Eintrittsbändchen zum Preis von drei Euro, nebst Shuttlebus, sind im Vorverkauf in der Gera-Information und in den Gera-Arcaden erhältlich. Dort liegen auch Flyer mit dem genauen Veranstaltungsprogramm aus. Das Event unterstützen die Stadtverwaltung Gera sowie über 20 Sponsoren und Förderer.