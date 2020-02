In Gera werden zum zwölften Mal die Sportler geehrt

Manche Entscheidungen sind nicht rückgängig zu machen. „Ich bin jedes Mal nervös, dabei mache ich den Job seit zwölf Jahren“, sagt Christian Magiera. Er ist Radsport/UCI Kommissär und Preisträger des Geraer Sportpreises vom vergangenen Jahr. Sein Aufgabe oftmals: Den Startschuss geben. Bei Weltcup-Rennen, bei Weltmeisterschaften und vom 24. Juli bis zum 9. August bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. „Wenn ich zweimal schieße, dann ist der Start vorbei“, sagt er. Dafür muss es gute Gründe geben. Dafür muss die Entscheidung blitzschnell fallen. Und sie sollte richtig sein. „Den Schiedsrichter bemerkt keiner, so lange er alles richtig macht“, sagt er. Das sei wie mit den Ehrenämtlern. Auch sie bemerken die Menschen erst dann, wenn es sie nicht mehr gibt.

Neue Kategorie seit 2019

Auch deswegen haben sich die Akteure des Geraer Sportpreises – die Stadt Gera, der Stadtsportbund und die Sportpreisstifter – bereits im letzten Jahr auf eine sechste Kategorie geeinigt, nämlich „Ehrenamt und Vielfalt“. Generell sei es beim Sportpreis wichtig, nicht nur den sowieso schon präsenten Sport miteinzubinden, gibt Andreas Lauterbach, Präsidiumsmitglied des Stadtsportbundes Gera, auf einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag in dem Gebäude des Stadtsportvereins an der Radrennbahn zu bedenken. Die Leistungen der Sportler seien zudem nicht auf das letzte Wettkampfjahr beschränkt. „Wir verfolgen die Leistungen über Jahre“, so Andreas Lauterbach. Neben Sponsoren und Medienvertretern war zum Pressegespräch auch Christian Magiera geladen. Der Sportpreis wird am 28. Februar nunmehr zum zwölften Mal verliehen.

Die Gewinner stehen fest

Der Pokal für Herausragende Nachwuchssportler. Wer ihn gewinnt, wird sich am 28. Februar herausstellen. Foto: Peter Michaelis

Mittlerweile gibt es sechs Kategorien. Dazu ein Gesamtvolumen von 3000 Euro jedes Jahr, sagt Andreas Lauterbach. Wer den Preis dieses Jahr gewinnen wird, das soll im Vorfeld noch nicht verraten werden. Auch wenn die Gewinner in den einzelnen Kategorien bereits feststehen. Die Entscheidung sei keine leichte gewesen und einen Mangel an Kandidaten habe es bisher nie gegeben, heißt es.

Ein Geraer Botschafter des Sports

Christian Magiera bereitet sich indes schon auf das nächste Event vor. Die Bahnrad-WM in Berlin ab dem 26. Februar. Sein Engagement ist ebenfalls ehrenamtlich. „Ich muss mir für all die Reisen Urlaub nehmen“, sagt der UCI-Kommissär. Und viel Freizeit bleibt zwischen all den Radrennen oftmals nicht. Dennoch: Die Tickets nach Tokio sind schon gebucht. In letzter Zeit war der Geraer von Brisbane bis Hongkong unterwegs. Auch deswegen wurde Christian Magiera im letzten Jahr in der Kategorie „Botschafter(in) des Geraer Sports“ ausgezeichnet. „Gera ist eine Radsportstadt“, sagt er. Ein wichtiger Imagefaktor sei das. „Es ist wichtig, die Stadt durch Sport bekannt zu machen“, so der UCI-Kommissär.