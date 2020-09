Dominic Samuel Fritz, Politik- und Verwaltungswissenschaftler und gebürtiger Schwarzwälder wurde am Sonntag für das Bürgermeisteramt in Temeswar (Rumänien) gewählt.

In Geras Partnerstadt Temeswar ist ein Deutscher jetzt Bürgermeister

In Temeswar (Timişoara), der rumänischen Partnerstadt von Gera, hat am Sonntag mit Dominic Samuel Fritz ein Bundesbürger die Bürgermeisterwahl gewonnen. Der Amtsinhaber, Nicolae Robu, hatte schon früh am Wahlabend seine Niederlage eingeräumt.