Kauern. Wahllokal im Kulturhaus Kauern noch bis 18 Uhr offen.

Auch in Kauern wird am Sonntag, dem 25. April, ein neuer ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt. Jens Schneider ist der einzige Bewerber. Die Amtsinhaberin Ingrid Amm wird nicht noch einmal antreten. Das Wahllokal befindet sich im Kulturhaus der Gemeinde und ist am Wahltag bis 18 Uhr geöffnet. Etwa 336 Stimmberechtigte sind in der Gemeinde, die zur Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf gehört, zur Wahl aufgerufen.